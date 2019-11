Crianças do Residencial Mestre Oscar têm manhã de leitura e diversão na inauguração da Brinquedoteca Tio Oscar

A manhã desta sexta-feira, 8, foi de leitura e diversão para as crianças do Residencial Mestre Oscar Santos, na zona norte da capital. A Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho (Semast), com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), inaugurou no Centro Comunitário do habitacional a Briquedoteca Tio Oscar, que tem como proposta oferecer às crianças da comunidade um espaço educativo, lúdico e de convivência.

A Briquedoteca Tio Oscar atenderá, prioritariamente, crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, mas toda a comunidade é convidada a viver o espaço. Ela funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 15h às 17h30, conforme explica a coordenadora do Residencial Mestre Oscar Santos, Karen Priscila. “Esse projeto foi motivado porque nós temos muitas crianças no residencial, aproximadamente 495. Fizemos um levantamento e detectamos que muitas delas ficam ociosas no contraturno da escola e, muitas vezes, nem foi a escola ou nem teve contato com um livro.

“Então, a Brinquedoteca Tio Oscar irá dispor de livros para empréstimos. As crianças poderão vir aqui, e aí elas vão ter contato com o livro. Terão essa dinâmica de vir aqui, pegar um livro, poder ler e conhecer o mundo da leitura por meio da brinquedoteca e, principalmente, para elas terem outra visão com a leitura e um contato com os livros”, comentou.

Os livros que compõem a Brinquedoteca Tio Oscar foram doados pela comunidade e os brinquedos ofertados pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). As crianças que prestigiaram a inauguração do espaço não esconderam a alegria em ter contato com as diferentes histórias dos variados livros do acervo. A animação tomou conta da crianças com a participação da Boneca Leleca e do Palhaço Tio Nescau.

Enquanto folheava as páginas de um livro, a pequena Sônia Yasmin, 9 anos, contou estar cheia de planos em relação a brinquedoteca. “Eu vou brincar. Vou levar os livros e estou na expectativa de ler todos. O que mais gosto de ler são as histórias dos dinossouros”.

A secretária de Assistência Social e do Trabalho, Mônica Dias, destacou que a Prefeitura de Macapá tem atuado intensamente dentro dos residenciais, proporcionando aos moradores diversas atividades, como ginástica, aulas de músicas, escolinhas de futebol e balé, além de capacitações. “A inauguração da Brinquedoteca é mais um passo do nosso trabalho de apoio e de fortalecimento de vínculos junto às comunidades dos habitacionais. Sem dúvida será muito importante, porque o Residencial Mestre Oscar é um dos nossos conjuntos que têm mais crianças e adolescentes, e a leitura permitirá a essas crianças não só conhecer novas histórias, mas viajar. E esse conhecimento será fundamental para o crescimento e fortalecimento dessas crianças enquanto cidadãos”, enfatizou.

