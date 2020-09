Poetas Azuis se apresenta nesta quinta-feira, na Estação Lunar

Tem Poetas Azuis na Estação Lunar, programação do Macapá Verão online. A live hoje começa às 19h e a apresentação do grupo será às 20h50. Eles aproveitaram pra pedir ao público que interaja através das redes sociais. “Participe com a gente assistindo e registrando sua presença no nosso show marcando @poetasazuis no instagram”.

Veja também:

Prefeitura de Macapá oferece serviço de ultrassonografia em UBS’s

Macapá Verão Online: ocorre nesta quinta a última edição do Estação Lunar

Saiba a importância do seguro agrícola de café

Foto: Jhenni Quaresma

Os Poetas Azuis

É um grupo lítero-musical amapaense lançado em 2012 com o intuito de promover o encontro da poesia falada e a poesia cantada através de seus recitais-shows. Tendo como seu primeiro grande projeto o recital Quando o Amor Florir. Já se apresentou em outros estados do Brasil e participou de festivais ligados a literatura e a música tais como: Off Flip e Música na Estrada. Além de circular por projetos apoiados pelo SESC como Viajando Pelo Mundo da Literatura e SESC Amazônia das Artes.

Se liga nos canais da PMM!

YouTube: https://bit.ly/32PrBKG

Facebook: https://bit.ly/31Q3bRX

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...