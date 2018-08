Censo 2020: IBGE faz primeira prova piloto em áreas de comunidades tradicionais

Entre 20 de agosto e 06 de setembro, o IBGE realizará a primeira prova piloto do questionário temático do Censo 2020, que traz perguntas específicas para indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. A aplicação do questionário ocorrerá em 12 estados: Acre, Amapá, Rondônia, Maranhão, Ceará, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

No Amapá, serão aplicados questionários na Terra Indígena Waiãpi, no território Quilombola do Curiaú, Carapanatuba (comunidade extrativista), Santo Antônio e Lontra da Pedreira (comunidades rurais) e áreas urbanas de Macapá.

Com essa atividade, o IBGE dá prosseguimento ao compromisso de fornecer informações cada vez melhores sobre povos e comunidades tradicionais, em conformidade com o Decreto nº 8.750 de 2016. Além do refinamento da identificação de povos indígenas, o Censo 2020 pretende incluir as comunidades quilombolas, através de uma questão de pertencimento específica, que será testada nesta prova piloto.

Esse primeiro teste piloto vai aferir diversos aspectos do questionário do Censo 2020, em especial do bloco de perguntas sobre identificação étnico-racial. Esse bloco de perguntas é espacialmente controlado, e sua aplicação é restrita às áreas indígenas e quilombolas. Este teste conta com orientação do Grupo de Trabalho de Povos e Comunidades Tradicionais, integrado por servidores do IBGE lotados no Rio de Janeiro, Roraima e Maranhão.

Os preparativos do teste piloto vêm sendo feitos há alguns meses e envolveram diversas visitas a aldeias indígenas e comunidades quilombolas. Nessas ocasiões foram realizados testes dos aplicativos carregados no DMC (Dispositivo Móvel de Coleta), elaborados pela Diretoria de Informática do IBGE especificamente para as atividades nessas áreas especiais.

Durante o teste, também serão observados aspectos do entorno dos agrupamentos indígenas e as características geográficas das áreas visitadas. Essas informações serão consolidadas na base territorial do Censo 2020, que serve de orientação aos recenseadores.

Unidade Estadual do IBGE no Amapá