Hub de Inovação SENAI SESI lança novo edital para programa de aceleração de startups no Amapá

Promover o desenvolvimento de negócios industriais com foco no aumento da produtividade e competitividade alinhando tecnologia e inovação. Essa é a proposta do Programa Startup Indústria do Hub de Inovação SENAI SESI, que tem como objetivo selecionar, mentorar e premiar startups da bioeconomia amapaenses que tenham Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) Indústria.

Em sua 2ª edição, o edital teve seu pré-lançamento no evento Startup20 Brasil 2024 e o lançamento oficial acontece nesta sexta-feira, 1º de março, às 15 horas na Sede Administrativa do SESI/SENAI – Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2000. Os empreendedores interessados devem se inscrever no período de 11 a 31 de março.

Ainda como requisito para participação na seleção a startup já deve ter passado por algum programa de pré-aceleração, aceleração ou incubação. Serão selecionadas 10 empresas que receberão um programa de mentoria entre maio e agosto, a fim de modelar o desenvolvimento tecnológico requerido a escalabilidade do negócio.

Em agosto serão premiadas as três startups que receberão recursos para o desenvolvimento do produto inovador, mais viagens técnicas ao Instituto SENAI de Inovação com atuação aderente ao modelo de negócio. Na ocasião serão recebidas por pesquisadores renomados com especialidade no negócio.

Serviço:

Data: 1º de março – sexta-feira.

Horário: 15h.

Local: Sede Administrativa do SESI/SENAI.

Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd – Santa Rita, nº 2000.

