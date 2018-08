Pico de atividades ocorreu neste final de semana, com destaque para a madrugada desta segunda-feira (13).

A chuva de meteoros Perseidas, que tem origem na constelação de Perseu, teve seu pico neste final de semana. A madrugada desta segunda-feira (13) foi o melhor momento para os observadores, com taxa máxima de 60 meteoros por hora. Veja as melhores fotos do fenômeno pelo mundo:

Via G1