Instagram vai permitir que usuários baixem cópias de todos os seus dados

O Instagram vai permitir que usuários da rede social de fotos baixem uma cópia completa com todos os dados e tudo o que foi compartilhado por eles na plataforma. A ferramenta deve funcionar de forma semelhante às funções já disponibilizadas pelo próprio Facebook, dono do Instagram, e também pelo Google.

A rede social confirmou a mudança em um comunicado. “Estamos desenvolvendo uma nova ferramenta de portabilidade de dados. Em breve, você poderá baixar uma cópia de tudo o que compartilhou no Instagram, incluindo suas fotos, vídeos e mensagens”, disse a empresa. Com a novidade, o Instagram fica mais próximo de cumprir as regras da nova regulamentação da União Europeia.

Durante seu testemunho no Congresso americano, Mark Zuckerberg disse que a empresa vai seguir a lei europeia também nos Estados Unidos. O Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) prevê ainda que as empresas deletem todas essas informações, caso seja requerido pelo usuário. O Instagram não confirmou quando a ferramenta estará disponível, mas ela precisa ir ao ar antes do dia 25 de maio para estar de acordo com a RGPD.

Via Tecmundo