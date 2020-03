WhatsApp reduz pela metade tempo de vídeos no Status por conta do coronavírus

Alberto Rocha

A pandemia do coronavírus pelo mundo tem afetado empresas de tecnologia em várias formas. Alguns serviços de streaming como a Netflix e Globoplay, por exemplo, tiveram de reduzir a qualidade de transmissão de seus conteúdos para dar conta da alta demanda dos usuários.

Agora, segundo informações do WABetaInfo, o WhatsApp é quem está tomando medida semelhante lá na Índia, limitando pela metade a duração dos vídeos postados no Status (que corresponde ao Stories do Instagram), que agora passam a durar apenas 15 segundos e não mais 30 segundos.

Vale ressaltar que, desde a última terça-feira (24), o segundo país mais populoso do mundo decretou o que deve ser a maior quarentena mundial e espera manter em casa 1,3 bilhão de pessoas, medida essa que pode elevar bastante o tráfego de mensagens no aplicativo.

