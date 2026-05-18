Projeto “Vozes de Santana” promove debate sobre mulheres, recursos hídricos e justiça climática no Amapá

Ação une cultura, educação ambiental e protagonismo feminino em escolas públicas de Santana

O Comitê de Cultura no Amapá, em parceria com o Coletivo Juremas, realiza nos dias 18 e 19 de maio o projeto “Vozes de Santana: Mulheres, Águas e Justiça Climática”, uma iniciativa que propõe reflexões sobre o papel fundamental das mulheres na preservação dos recursos hídricos e no enfrentamento das mudanças climáticas.

A programação ocorrerá em escolas públicas do município de Santana e reunirá estudantes, educadores e representantes da sociedade civil em um diálogo que conecta cultura, meio ambiente e justiça social, reforçando a importância da conscientização coletiva sobre os impactos da crise climática na Amazônia.

A proposta do projeto é fortalecer o protagonismo feminino nas discussões ambientais, reconhecendo as mulheres como agentes essenciais na defesa dos territórios, das águas e da sustentabilidade das comunidades amazônicas.

Para a coordenadora metodológica do Comitê de Cultura do Amapá, Adriana Rodrigues, discutir justiça climática é também defender direitos humanos e valorizar os saberes tradicionais das mulheres amazônidas.

“Falar sobre justiça climática na Amazônia é falar sobre sobrevivência, dignidade e futuro. As mulheres estão na linha de frente do cuidado com os territórios, com as águas e com a vida. Promover esse debate dentro das escolas é fortalecer consciências e incentivar novas gerações a compreenderem que cultura e meio ambiente caminham juntos na construção de uma sociedade mais justa e sustentável”, destaca.

A iniciativa conta com apoio do Programa Nacional dos Comitês de Cultura no Amapá, do Ministério da Cultura, da Associação Artístico Cultural e Desportiva do Município de Oiapoque (AACDMO – YAKAIAKANI) e da Associação Ói Nóiz Akí.

Programação

18 de maio (segunda-feira)

Horário: 13h30

Local: Escola Estadual Augusto Antunes

Rua Salvador Diniz, 1631, Nova Brasília – Santana/AP

Horário: 13h30 Local: Escola Estadual Augusto Antunes Rua Salvador Diniz, 1631, Nova Brasília – Santana/AP 19 de maio (terça-feira)

Horário: 13h30

Local: Escola Estadual Elizabeth Picanço Esteves

Avenida das Nações, 678, Hospitalidade – Santana/AP

Fotos: Arquivo Comitê de Cultura do Amapá

Atendimento à imprensa:

Mary Paes – (96) 99179-4950

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