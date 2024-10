Mais Sorrisos: programa do Governo do Estado já garantiu 2.456 procedimentos odontológicos para a população do Amapá

Iniciativa promove atendimentos de média e alta complexidade para comunidades remotas e em vulnerabilidade social.

Para garantir atendimento odontológico especializado, o Governo do Amapá mantém o programa Mais Sorrisos, que leva serviços de média e alta complexidade para comunidades remotas e em vulnerabilidade social. Idealizado em 2023, a iniciativa já garantiu, somente nos nove primeiros meses de 2024, o atendimento de 2.112 pessoas, totalizando 2.456 procedimentos realizados.

Neste ano, o Mais Sorrisos já esteve presente em 20 atividades, percorrendo municípios como Mazagão, Santana, Pracuúba, comunidades indígenas e conjuntos habitacionais de Macapá. A primeira ação ocorreu em 2023 na terra indígena Aramirã, em Pedra Branca do Amapari.

Mais Sorrisos leva atendimentos especializados e de alta complexidadeAlém dos serviços de odontologia, o projeto também oferece serviços médicos em clínica geral e especializados para a população, além de assistência farmacêutica, psicológica e exames laboratoriais. Em 2024, esses atendimentos totalizara m 11.701 procedimentos realizados e 1.391 pessoas beneficiadas.

Coordenadora do Mais Sorrisos, Priscilla Flores”O Brasil possui tecnologia de alto nível, mas que ainda não é acessível a toda a população, assim surgiu essa ideia do programa Mais Sorrisos, para chegar até essas pessoas que até então viviam invisíveis, e fazer com que elas possam usufruir dos serviços que a saúde pública dispõe, devolvendo a alegria, dignidade e sorriso a essas pessoas”, destacou a coordenadora geral, Priscilla Flores.

As ações, além de prestar o atendimento odontológico, também realizam encaminhamentos para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e a distribuição de kits de higiene bucal com escova, creme e fio dental, o que garante que os pacientes atendidos deem continuidade aos cuidados em casa.

Coordenador de saúde bucal, Daniel Moraes”O foco principal da odontologia ao nível estadual é a média e alta complexidade e as ações descentralizadas do Mais Sorrisos, acontecem para levar esse atendimento especializado para aquelas comunidades mais afastadas, resolvendo os problemas das pessoas no próprio local que vivem. Além dessas ações descentralizadas, nós também temos o Mais Sorrisos na Comunidade, que vai até os conjuntos habitacionais com toda a infraestrutura de consultórios móveis, insumos de qualidade e profissionais especialistas”, explicou o coordenador estadual de saúde bucal, Daniel Moraes.

Nas ações, crianças recebem orientações sobre escovação

Alta tecnologia

Os serviços odontológicos especializados contam com auxílio da alta tecnologia, em regiões que, muitas vezes, o atendimento chega somente na atenção básica. Durante as atividades, são usados equipamentos de última geração, como motores para tratamento de canal, raio-x digital, ultrassom e scanners digitais.

