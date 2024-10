Festival Imagem-Movimento realiza Dia Internacional da Animação em Macapá

Evento é realizado nacionalmente pela ABCA – Associação Brasileira de Cinema de Animação desde 2004, no dia 28 de outubro, e acontece pela primeira vez no Cine Teatro Territorial, área central da cidade

O Dia Internacional da Animação (DIA) é uma Mostra de curtas-metragens de animação com filmes nacionais e internacionais. No Brasil, o DIA é comemorado com um evento que promove uma grande rede de exibições, que acontecem em várias cidades de Norte a Sul do Brasil, simultaneamente, no dia 28 de outubro, com entrada franca.

Pela primeira vez, a Mostra acontecerá no histórico Cine Teatro Territorial, situado na lateral da Escola Estadual Barão do Rio Branco (entrada pela Rua São José). O espaço, que foi o primeiro cinema do Amapá, foi aberto ao público em 1944 e em 2024 iniciou um momento de retomada de atividades artístico-culturais, além de educativas. O local guarda as primeiras experiências do povo amapaense com a história do cinema, desde os filmes mudos, em preto e branco, até o advento do cinema falado. Agora, mais de 70 anos depois, o local receberá um importante evento do movimento audiovisual nacional, desta vez destacando o cinema de animação.

O evento é realizado nacionalmente pela ABCA – Associação Brasileira de Cinema de Animação desde 2004. Em 2024, o circuito chega a 21ª edição contando com a parceria de realizadores locais, em mais de 200 cidades participantes por todo o país.

No Amapá, Macapá integra a rede de exibição do DIA desde 2007, por iniciativa do Festival Imagem- Movimento (FIM). Este ano, a programação na capital exibirá 2 mostras: Internacional e Nacional. Na “Mostra Nacional” serão exibidas 8 animações dos Estados BA, RJ, PE, SP, MG e PR, com classificação indicativa de 14 anos. Já a “Mostra Internacional” apresentará 5 animações produzidas na Argentina, Suiça, Canadá, Israel e Colômbia, com classificação indicativa de 10 anos.

O evento ocorrerá no dia 28 de outubro de 19h às 21h (confira programação completa abaixo).

Ampliar o acesso e fomentar o conhecimento do público em relação ao universo do cinema de animação produzida no Brasil é a missão do DIA. O evento gera a integração cultural em todas as regiões do país mobilizando diversas comunidades e facilitando a inclusão e o acesso da população à cultura. Uma das grandes características do Dia Internacional da Animação (DIA) é a exibição dos filmes em locais com realidades diversas. Os mesmos curtas são exibidos em grandes centros, e também em muitas cidades do interior onde não há salas de cinema.

PROGRAMAÇÃO DIA 2024 – Macapá

Data: 28 de outubro

Local: Cine Territorial – Rua São José (entrada pela lateral da Escola Estadual Barão do Rio Branco).

Entrada franca.

Mostra Internacional:

Horário: 19h às 20h

Em exibição:

-Después del eclipse Dir. Bea R. Blankenhorst – Argentina

Le renard et l’oisille Dir. Fred & Sam Guillaume – Suíça

Six plain hot dogs Dir. Joël Vaudreuil – Canadá

Black Slide Dir. Uri Lotan – Israel

Ila, la niña tejedora Dir. Edna Y. Higuera Peña – Colômbia

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 10 anos.

Mostra Nacional:

Horário: 20h às 21h

Em exibição:

Maré Braba Dir. Pâmela Peregrino – Porto Seguro/BA

Manu Sonha com Onças Dir. Daniel Og – Rio de Janeiro/RJ

Hoje Eu Só Volto Amanhã Dir. Diego Lacerda – Recife/PE

Alguns Sinaes Dir. Samu Mariani – São Paulo/SP

O Nome da Vida Dir. Amanda Pomar – Juiz de Fora/MG

O Futuro Que Me Alcance Dir. Nat Grego – São José dos Campos/SP

Absorta Dir. Luiza Pugliesi Villaça – São Paulo/SP

Receita de Vó Dir. Carlon Hardt – Curitiba/PR

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 14 anos.

Realização local:

Festival Imagem-Movimento FIM

Sobre a ABCA:

Percebendo que o cinema de animação brasileiro mergulhava num fértil período de desenvolvimento – graças a um número crescente de profissionais, técnicas, estilos e temas, gerando um volume cada vez maior de filmes de qualidade internacional, e, sentindo a falta de organismos que entendessem e representassem esse universo – um grupo de 29 profissionais, reunindo cinco estados brasileiros (RJ, SP, PB, RS, PR), decidiram fundar, em 22 março de 2003, a ABCA – Associação Brasileira de Cinema de Animação.

Origem do Dia Internacional da Animação

No dia 28 de outubro de 1892, Charles-Émile Reynaud realizou a primeira projeção pública de imagens animadas do mundo, exibindo o filme Pauvre Pierrot, no Museu Grévin, em Paris-França. Inspirada nesse fato, em 2002 a ASIFA (Associação Internacional do Filme de Animação) escolheu a data para celebrar o Dia Internacional da Animação. A partir de então, a comemoração é realizada no Brasil e em mais de 30 países, como EUA, França, Portugal, Coreia do Sul, Egito, Austrália, Japão, entre outros.

