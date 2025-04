55% dos jovens da Geração Z são os principais responsáveis pelas suas próprias finanças, revela Serasa

50% da Geração Z já inserida no mercado de trabalho têm de 3 a 8 anos de experiência e 15% já trabalham há quase uma década.

Pesquisa encomendada pela Serasa para marcar o Dia do Jovem, celebrado neste domingo, 13 de abril, desfaz alguns preconceitos e mitos que rondam o comportamento da Geração Z, nascida entre 1996 e 2007. O estudo, que ouviu 2.923 jovens de 18 a 29 anos de todo o país, mostra uma postura financeira e profissional madura e responsável, que pode ser ilustrada pelo dado de que 55% deles já assumiram a responsabilidade dos seus próprios gastos mensais e 39% contribuem ou dividem as despesas da casa.

O investimento atual com o dinheiro também chama atenção: 51% dos jovens economizam para comprar uma casa, carro e outros. Além disso, 34% utilizam para pagamento de contas básicas e 33% pretendem investir.

Produzido pelo Instituto Opinion Box, o levantamento traz um dado preocupante: apenas 1 em cada 10 jovens desta geração diz ter tido “contato significativo” com educação financeira em família. “Temos percebido que o tema da educação financeira vem assumindo mais relevância no país, mas talvez em casa a pauta ainda não é forte o suficiente”, diz Gabriela Siqueira, especialista de educação financeira. “Esse é um desafio para os pais, para os jovens e para as próprias instituições, como a Serasa”, admite a especialista.

Mercado de trabalho

Ao investigar a relação da Geração Z com o mercado de trabalho, a pesquisa constatou que, entre os jovens já inseridos profissionalmente, pelo menos 50% possuem de três e oito anos de experiência, 35% têm até dois anos. E 15% já somam mais de oito anos de atuação, mostrando a faceta dos que precisam ingressar mais cedo no mercado de trabalho.

Quando questionados sobre o que mais valorizam nas empresas, os jovens de 18 a 29 anos confirmam que o salário não está no Top 3 de prioridade. O que mais valorizam é a oportunidade de aprendizado (58%), seguido de equilíbrio entre vida profissional e pessoal (49%), desenvolvimento de carreira (48%) e benefícios oferecidos (47%). Somente em 5º lugar neste ranking de prioridades aparece a remuneração, com 41%.

Metodologia

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 12 e 20 de julho de 2024, com 2.923 jovens de todo o país. Entre os ouvidos, 43% foram homens e 57% mulheres, com idades entre 18 e 24 anos (53%) e 25 e 29 anos (47%).



Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

