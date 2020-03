PF apreende 116 tabletes de Skunk no porto do Grego em Santana/AP

Macapá/AP – A Polícia Federal apreendeu na madrugada de hoje (11/03) no Porto do Grego, município de Santana/AP, 116 tabletes de Skunk, uma variedade de maconha com alta concentração de substância psicoativa, totalizando 125kg de drogas.

O entorpecente veio em embarcação do Estado do Pará e estava escondido dentro de um transformador de energia. A Polícia Federal continuará a investigação para identificação dos envolvidos no tráfico.

Os investigados poderão responder, na medida das suas responsabilidades, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e, se condenados, poderão cumprir pena de até 25 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

