Senac e Ijoma realizam ação gratuita voltada para autocuidado feminino

A programação é aberta ao público em geral, mulheres pacientes do IJOMA e familiares

O Outubro Rosa do Senac Amapá, tem como tema “Se conheça. Se cuide. Se ame!”, e acontece nos dias 14 e 15 de outubro, das 8h às 13h, no Instituto de Prevenção do Câncer Joel Magalhães (IJOMA), localizado na av. Dr. Silas Salgado, 3586 – Santa Rita, que é parceiro do Senac nesta ação. Os atendimentos são gratuitos, voltados para o empreendedorismo, empoderamento e saúde das mulheres.

O objetivo da ação é sensibilizar o público feminino quanto a prevenção, além de despertar a percepção para o autocuidado com o próprio corpo. A programação conta com diversos serviços: oficinas de automaquiagem, customização de tiaras, crochê em pano de prato, exame de PCCU, teste rápido e profilaxia, entre outros.

Os atendimentos são realizados por instrutores de enfermagem do Senac Amapá, bem como profissionais parceiros de instituições públicas, privadas, além de voluntários.

Outubro Rosa

O projeto destaca a importância do movimento Outubro Rosa, conhecido mundialmente pelas realizações de conscientização e prevenção ao câncer de mama, com a discussão sobre a necessidade de despertar as mulheres para o autocuidado com o próprio corpo.

Parceiros

Além do Ijoma, o Senac também conta com outros parceiros nesta ação, que são: Espaço Terapêutico Philos e Secretaria Municipal de Saúde de Macapá (SEMSA).

