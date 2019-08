Conheça o tratamento de implante capilar referência do México

A alopecia é um problema que afeta muitas pessoas e é desencadeada por fatores que vão desde doenças a estresse ou fartores hormonais. Conheça o tratamento de implante capilar que é referência na América

Provavelmente você deve conhecer alguém que tenha ou até ter alopecia. Para quem não sabe do que se trata, a alopecia é nada mais nada menos do que a perda de cabelos, ou como é mais comumente chamada: calvície.

Existem vários fatores que desencadeiam a alopecia, desde genéticos até hormonais. Abaixo citamos algumas das causas da perda de cabelo, confira:

Causas da perda de cabelo

Areata: a alopecia areata tem relação direta com fatores autoimunes e há chances de ser agravada devido ao estresse, sendo de ordem emocional. Este tipo de calvície se caracteriza pela perda rápida de cabelo, seja de forma total ou de forma parcial, se manifestando em uma área ou mais indo do couro cabeludo até sobrancelhas, barba, dentre outros locais. Existem casos de alopecia areata onde os pelos renascem de forma espontânea dentro de alguns meses, assim como também existem casos de perda total do couro cabeludo, denominada alopecia total ou ainda perda de pelo em todo o corpo denominada alopecia universal.

Congênita

Como o próprio nome discrimina, neste caso a perda de cabelo se dá devido a fatores hereditários, onde a perda de pelos parcial ou total aparece desde o nascimento do paciente.

Traumática

O fator traumático ocorre em consequência de lesões no couro cabeludo ou ainda de contusões.

Androgenético

O fator androgenético afeta mulheres, mas os homens são as vítimas mais frequentes. É caracterizada por surgir entre a puberdade e a fase adulta em graus distintos. Como o nome diz está associada a fatores genéticos em conjunto com o hormônio sexual masculino, a testosterona.

Neurótica

Este tipo de alopecia ocorre quando o paciente tem o hábito de arrancar os próprios cabelos de forma consciente ou inconsciente, ela também é conhecida como tricotilomania.

Seborreica

Este distúrbio é bastante comum, onde acontece a escamação do couro cabelo do, bem como coceira e eritema, ainda que seja um fator para a calvície possui uma redução insignificante de couro cabeludo.

Secundária ou Medicamentosa:

Ocorre em consequência de doenças, infecções, tratamentos quimioterápicos ou algum distúrbio interno dos órgãos.

Para quem sofre com esse problema, que em sua maioria mexe com auto estima das pessoas, existem alternativas no mercado que prometem resolver de vez a perda de cabelo, dentre elas há o tratamento por meio de implante capilar. Este procedimento é feito de forma cirúrgica.

Implante capilar

Como citado acima o implante capilar é uma alternativa para tratar o problema da calvície. E quando falamos deste assunto é difícil não mencionar que um dos países que são referência em toda a América é o México! Pois é, os nossos hermanos são líderes no tratamento de implante de cabelo por utilizar tecnologia de ponta em seus procedimentos e contarem com profissionais renomados certificados pela American Board Of Hair Restoration Surgery (ABHRS) – Câmara Americana de Cirurgia de Restauração Capilar – que certifica profissionais com excelente desempenho no segmento.

Capilclinic

A Capilclinic é especializada no tratamento de implantes capilares no México e dispõe de profissionais com a certificação ABHRS e oferece a técnica DHI (Direct Hair Implantation) Implanter que utiliza uma ferramenta chamada Implanter, onde o implante é feito de forma direta, sendo mais seguro e com um resultado mais natural. Nesta técnica os folículos são extraídos de forma individual nas partes posterior e lateral, de onde são retirados os fios que serão implantadas na área receptora. Hoje a técnica DHI é o que existe de mais avançado no segmento. Além disso o monitoramento é feito de forma contínua, mesmo que o paciente esteja em outro país.

Além das técnicas inovadoras e da equipa altamente qualificada, a clínica oferece um espaço com equipamentos de ponta que integram a tecnologia mais inovadora.

O implante capilar pode ser uma ótima opção para quem sofre com a calvície.

