Mesmo durante as férias e viagens, especialista diz que é importante manter os cuidados com a higiene bucal

Profissional recomenda ter sempre um kit de higiene bucal portátil para garantir a higienização em todos os lugares.

Com a chegada do verão e das férias escolares, muitas pessoas aproveitam o período para relaxar, viajar e curtir o período de forma mais leve. Porém a manutenção da saúde bucal pode acabar sendo negligenciada, o que pode resultar em problemas futuros caso a higienização correta não seja feita com frequência.

A dentista Valéria Gabriel destaca que é importante manter os cuidados contínuos com a higiene bucal, mesmo durante viagens e longos passeios ou períodos fora de casa, o que requer uma rotina de escovação e uso do fio dental. “Muitas vezes, pela mudança de rotina, acabamos esquecendo de escovar os dentes após as refeições ou usar o fio dental antes de dormir. É fundamental que todos, especialmente as crianças, mantenham esses hábitos para evitar problemas como cáries e gengivites”, diz.

Valéria, que também é professora na Estácio, recomenda que é necessário ter sempre um kit de higiene bucal portátil, com escova, creme e dental e, se possível, enxaguante bucal, que vão garantir que os cuidados possam ser realizados em qualquer lugar. Além disso, a profissional diz que é importante prestar atenção aos alimentos consumidos durante as férias.

“O verão é um período em que costumamos consumir mais bebidas açucaradas, sorvetes e outras guloseimas. Embora seja comum ingerir esses alimentos, devemos ter moderação e sempre lembrar de higienizar a boca após o consumo desses alimentos. Alimentos ricos em açúcar podem promover a proliferação de bactérias que causam cáries, por isso é importante optar por frutas frescas e alimentos saudáveis sempre que possível”, recomenda.

Para Valéria, outra dica importante é evitar comportamentos que possam prejudicar a saúde bucal. “Mastigar gelo, abrir embalagens com os dentes ou roer unhas são hábitos que podem danificar o esmalte dos dentes ou causar fraturas”, explica a especialista.

Higienização fora de casa

Durante passeios ao ar livre ou viagens longas, Valéria recomenda beber bastante água. “A hidratação é importante não só para a saúde geral, mas também para a saúde bucal. A saliva ajuda a neutralizar os ácidos na boca e prevenir cáries, por isso, manter-se bem hidratado é fundamental”, afirma.

Por fim, a profissional sugere que, antes de viajar, seja agendada uma consulta de rotina para verificar se está tudo em ordem com a saúde bucal. “É importante fazer uma avaliação antes de sair de férias. Isso pode prevenir surpresas desagradáveis durante a viagem. Pequenos problemas, quando identificados a tempo, podem ser resolvidos rapidamente”, finaliza.

