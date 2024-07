Para psicóloga, durante as férias escolares é necessário que os pais fiquem atentos o tempo do uso de tela das crianças

Uso excessivo pode ser uma preocupação para aqueles que desejam promover um equilíbrio entre o entretenimento digital, as interações sociais e atividades físicas.



Com a chegada do período de férias, muitos pais enfrentam o desafio de ocupar o tempo dos filhos de maneira saudável, especialmente quando não há nenhuma viagem planejada. O uso excessivo de telas, como televisão, computadores e videogames, pode ser uma preocupação para aqueles que desejam promover um equilíbrio entre o entretenimento digital, as interações sociais e atividades físicas.

A psicóloga Miriam Carvalho destaca que é importante estabelecer limites claros para o tempo de uso das telas. “Durante as férias, é fundamental que os pais encontrem maneiras de estruturar o dia das crianças para que elas não passem horas ininterruptas em frente às telas. Isso pode ser feito por meio do estabelecimento de um cronograma com horários definidos para o uso de eletrônicos e pelo incentivo de outras atividades. Essas são medidas que colaboram para o desenvolvimento saudável”, diz.

Miriam, que também é professora da Estácio, enfatiza que equilibrar o tempo de uso de telas com outras atividades traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento das crianças. “Quando as crianças têm uma rotina variada que inclui atividades físicas, sociais e criativas, elas tendem a ser mais felizes e saudáveis. Elas desenvolvem habilidades importantes de comunicação, interação e sociabilidade, que serão úteis ao longo de suas vidas”, destaca a psicóloga.

Para Miriam, o gerenciamento do tempo de uso de telas durante as férias escolares não precisa ser um desafio. “Com planejamento, limites claros e incentivo a diversas atividades, os pais podem ajudar seus filhos a aproveitar as férias de maneira equilibrada e enriquecedora. Portanto, é fundamental aproveitar o tempo em família e promover interações sociais saudáveis a fim de garantir desenvolvimento infantil”, conclui.

Dicas para gerenciar o tempo de uso de telas

– Criar um Cronograma de Atividades para planejar o dia com uma variedade de atividades pode ajudar a manter as crianças ocupadas e interessadas. Isso deve incluir tempo para leitura, jogos de tabuleiro, artes e artesanato, além de atividades ao ar livre;

– Estabelecer limites de tempo auxilia a definir limites diários para o uso de telas, como uma ou duas horas por dia, o que ajudar a garantir que as crianças tenham tempo para outras atividades;

– Incentivar atividades ao ar livre como passeios no parque, jogos de bola, andar de bicicleta ou caminhadas são maneiras de gastar energia e promover a saúde física;

– Promover interações sociais como encontros entre amigos ou participar de atividades comunitárias em grupo pode ajudar as crianças a desenvolver habilidades sociais e construir amizades;

– Incluir a família nas atividades por meio de iniciativas que possam ser feitas com pais, irmão, primos, tios e avós, como cozinhar juntos e fazer uma noite de filmes com temas infantis e

– Estimular a criatividade com o incentivo de brincadeiras que desenvolvam a criatividade, como desenhar, pintar, tocar um instrumento musical ou escrever histórias.

