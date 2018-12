WhatsApp terá novos recursos em breve. Saiba quais!

O aplicativo está preparando uma lista de novidades para os usuários

Grupos

O aplicativo pode limitar a criação de grupos e inserção de contatos. Quando tentar adicionar vários participantes a um grupo do WhatsApp com rapidez, o aplicativo exibirá uma mensagem dizendo “Você adicionou muitos contatos ao grupo com muita rapidez. Tente mais tarde”. A situação será similar no caso de criação de grupos.

Contatos

O WhatsApp está trabalhando em um novo recurso que permite adicionar contatos rapidamente no aplicativo. Isso já é possível, no entanto, a funcionalidade, será redesenhada. Os usuários poderão escolher o país onde o usuário está localizado, e o WhatsApp inserirá automaticamente o código. Em seguida você poderá inserir o número de telefone.

Quando inserir o número, o aplicativo mostrará automaticamente se esse usuário está no WhatsApp. O recurso substituirá a opção atual, sendo uma interface mais simples e intuitiva.

QR

O aplicativo também está trabalhando em um recurso que permite compartilhar seu próprio número de telefone via aplicativo, segundo Wabetainfo. Quando quiser adicionar um novo contato no WhatsApp, o usuário poderá optar por adicioná-lo usando um QR Code. Quando o código for detectado, o WhatsApp preencherá automaticamente todos os campos e o contato será adicionado.

Saiba mais na Folha Vitória