Quais São os 6 Melhores Criadores de Fluxogramas?

Para uma excelente organização no gerenciamento de projetos é preciso conhecimento e ferramentas profissionais que auxiliem na estruturação de qualquer tipo de projeto. Analisamos os melhores criadores de fluxogramas, suas principais vantagens e desvantagens para que tenha sucesso em seu projeto.

Com software de fluxogramas é possível apresentar ideias de forma visual e criativa, analisar possibilidades e caminhos de chegar a um objetivo mais claro e também é uma forma de comunicação de fácil compreensão para qualquer tipo e tamanho de equipe.

Conheça os 6 Melhores Fluxogramas

Para ter uma ferramenta que ajuda no gerenciamento de projetos é preciso seguir regras para criação de fluxogramas. Isso se torna uma tarefa simples ao usar os melhores criadores de fluxogramas e que oferecem recursos eficazes. Veja a seguir os melhores que suprem as reais necessidades dos usuários.

1.EdrawMax

O EdrawMax é um um incrível software de fluxogramas moderno e com uma ótima usabilidade. Grandes marcas como Shell, Deloitte, Facebook, Apple, Puma, e outras diversas marcas confiam na tecnologia desse software.

Com este programa, é possível criar um fluxograma de tomada de decisão em 5 etapas simples, entre outras funções como:

Aprimorar o fluxo de trabalho de modo visual;

Grande possibilidades de criação, com mais de 1500 modelos incluídos e mais de 26.000 símbolos;

Compartilhe os fluxogramas em qualquer lugar que desejar;

Funciona em diversas plataformas, online, Windows, MacOS ou Linux;

Funcionalidades desenvolvidas tanto para empresas quanto para equipes.

Um dos recursos mais incríveis dessa ferramenta de fluxogramas é a variação e a qualidade em diversos cenários como:

Projeto de plano e piso;

Engenharia elétrica;

Planejamento de software

Reuniões de Brainstorming;

Estratégias e planejamento de projetos.

Um dos seus grandes diferenciais é que funciona tanto na versão web quanto para desktop, perfeito para todas as necessidades e usuários que precisam montar grandes projetos. É o grande destaque da nossa lista de melhores criadores de fluxogramas.

No menu ao criar os fluxogramas aparecem de forma amigável e bem intuitiva de usar:

E no meu lateral facilmente é possível encontrar os símbolos necessários para o diagrama:

Seu preço está a partir de $99 por ano e apenas $245 pela licença vitalícia.

Prós:

Fácil usabilidade e ótima organização das ferramentas, agilizando na criação e reestruturação dos fluxogramas;

Melhor custo x benefício;

Grande variação de criação de fluxogramas, perfeito para quem tem equipe de diferente áreas;

Oferece tipos de licenças para cada tipo de usuário;

Oferece teste grátis.

Contra:

Ao usar o programa não encontramos algo que prejudique a usabilidade do programa ou a produtividade.

Site oficial: https://www.edrawsoft.com/pt/edraw-max/

2. Lucidchart

Outra forma de criar diagramas é com o Lucidchart. Com este software é possível transformar ideias em algo visual para gestores, equipes e toda organização. Com ele você tem recursos como:

Criar mapas de progresso de negócios;

Dimensionar estrutura em nuvem;

Organizar equipes Scrum;

Mapear fluxos de dados;

Como é possível criar fluxogramas (online), é possível fazer login de qualquer navegador, sendo necessário o cadastro por meio de um e-mail para ter acesso aos recursos.

O preço dos planos e pacotes vão desde o gratuito até US $13,50 para equipes. Para empresas é preciso entrar em contato com a equipe de vendas.

Prós

É em nuvem, o que ajuda no compartilhamento e acesso dos arquivos;

É uma ferramentas de desenho que oferece mais de 500 tipos de templates;

que oferece mais de 500 tipos de templates; Integrado com plataformas como: Google Workspace, Microsoft, Atlassian, Slack.

Contras:

Layout não tem um visual moderno;

Não tem uma boa usabilidade ao fora dos desenvolvimentos de software;

Site oficial: https://www.lucidchart.com/pages/pt

3. Canva

O Canva é um programa muito conhecido e usado pelos usuários. Também pode-se ser usado como um software de fluxogramas. Possui um modo de organizar

muito simples e há bastantes tutoriais na internet que ajudam a criar fluxogramas de qualidade.

O Canva tem outras funções diferentes também como:

Recursos para designers;

Funções de clicar e arrastar;

Permite trabalhar com uma equipe de forma conjunta.

O Canva tem a versão gratuita, Canva Pro por R$290,00/ano e Canva para Equipes por R$449,00/ano.

Prós

Tem uma interface excepcionalmente bem feita e amigável;

Fluxogramas personalizáveis;

Ferramenta e arrastar e soltar que auxilia para quem tem menos experiência

Contras

Modelos não são atualizados regularmente;

Se o site não estiver funcionando você não consegue fazer alterações;

As funcionalidades são limitadas para quem tem projetos mais complexos e precisa de recursos específicos e profissionais.

Site oficial: https://www.canva.com/pt_br/

4. Draw.io

Em nossa lista de melhores criadores de fluxogramas também está incluso o Draw.io. É possível criar fluxogramas (online) com uma interface clara, organizada e personalizada. Podendo alterar uma grande variedade de formas, textos, setas indicativas, e alterar cores e espessuras de traços.

Seu preço vai de $15 até $450 para armazenamento em nuvem.

Prós

É possível salvar arquivos em PDF, PNG, JPEG e SVG;

Sincronizar com Google Drive, One Drive e outros;

Elementos separados por categorias

Trabalha em camadas e permite sobreposições

Contras

Não pode ser usado offline;

Quantidade de recursos avançados é limitados;

Suporte no menu ajuda possui pouca informação de auxílio.

Site oficial: https://drawio-app.com/

5. Creately

Para quem busca ferramentas de desenho fácil de usar, o Creately é uma boa escolha. Com ele é possível criar diagramas de forma ágil e sem complicações.

Você pode usar nos seguintes segmentos:

Lançamentos de produtos;

Desenhar sistemas;

Desenhar infraestruturas;

Equipe de RH;

Marketing;

Vendas.

Possui versão gratuita e pagas que vão até $4,80/mês por usuário.

Prós

Tem a função pesquisa que facilita a achar modelos mais rápidos;

É possível importar imagens para personalizar os diagramas;

Possui vários modelos de fluxograma;

Contras

Alguns modelos podem usar difícil usabilidade;

A função de arrastar e soltar os objetos podem não funcionar de forma esperada;

O roteamento automático pode impactar em outras partes do seu projeto.

Site oficial: https://creately.com/pt/home/

6. Dia

Finalizando nossa lista de melhores criadores de fluxogramas está o programa Dia. Foi desenvolvido exclusivamente para criar diagramas sofisticados de fluxos de processo e atividades.

Esse software de fluxogramas foi desenvolvido para Windows, MacOS e Linux. Não é preciso cadastrar para usar as funcionalidades desse programa. Seus recursos são gratuitos.

Prós

Pode ser usado em diferentes cenários, como diagramas de rede, civis, elétricos, entre outros;

A interface para os usuários é simples de navegar e achar as ferramentas

Contras

Manual está todo em inglês;

Em diagramas complexos é difícil organizar e visualizar o diagrama de forma clara;

Cores são limitadas a preto e branco

Não possui algumas funcionalidades de personalização em algumas ferramentas.

Site oficial: https://apps.microsoft.com/store/detail/dia-diagram-editor/9NPVGP9L96JJ?hl=pt-br&gl=BR

Conclusão

Ao usar melhores criadores de fluxogramas, é possível notar que a quantidade de recursos e possibilidades que o EdrawMax oferece ao criar diagramas é surpreendente em relação aos outros programas.Com sua licença vitalícia, é possível usar esse software de fluxogramas com mais tranquilidade e com um custo menor. Com certeza ao usar o EdrawMax seu gerenciamento de projetos ficará mais organizado e otimizará o tempo de toda equipe!

