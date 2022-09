Como converter XML para PDF para Windows em poucos passos

Quem trabalha com arquivos XML sabe que mais cedo ou mais tarde, uma hora será necessário transformá-los em PDF. E embora existam muitas opções sobre como fazer essa pequena conversão, infelizmente nem sempre conseguimos um resultado adequado à qualidade que esperamos obter no arquivo final.

Antes de mais nada, e pra quem não sabe, o arquivo XML nada mais é do que um Unicode com estruturas de dados para serviços de sites. Esse formato de arquivo também é conhecido como Extensible Markup Language, que é uma das linguagens de marcação mais usadas para a internet (www, ou world wide web).

Quando convertido, o formato de arquivo XML feito em PDF torna-se muito mais flexível, podendo ser impresso, ou usado para o compartilhamento de informações de forma fácil e segura, entre outros.

Quer saber como converter xml para pdf? O tutorial a seguir explica como converter um arquivo XML para PDF em apenas 3 passos com a ajuda de um “xml to pdf converter”. Então continue a leitura porque neste artigo, vamos explicar como você pode converter XML para documentos de PDF com o PDFelement. E se você ainda não tem o programa instalado, vamos compartilhar o link de Download ao final do artigo.

O que é o XML e como convertê-lo para PDF?

Como já mencionamos, o XML ou Extensible Markup Language é basicamente um conjunto códigos, formado por regras de codificação para documentos. Baseado em texto, ele é usado para representar informações estruturadas, a exemplo de dados, configurações, livros, transações, faturas e muito mais. Aliás, ele é um padrão projetado principalmente para documentos, mas também costuma ser popularmente usado em outras estruturas, como páginas da Internet, por exemplo.

O XML é um tipo de arquivo que foi projetado para ser simples e bastante utilizável porque possui forte suporte Unicode para a maioria dos idiomas do mundo. Devido a esses atributos, é comum encontrar o padrão xml nos tipos application/xml e text/xml em vários programas.

Atualmente existem 2 versões XML disponíveis; o original chamado XML 1.0, datado de 1998, e o segundo XML 1.1. A diferença entre os dois é que o segundo tem alguns recursos estendidos visando facilitar o uso do formato em alguns casos especiais como programação e APIs.

Apesar de ser bastante popular, e ter uma série de recursos, o formato XML costuma receber algumas críticas porque muitos usuários acreditam que ele pode ser complexo de se trabalhar, especialmente quando pessoas desenvolvedoras precisam utilizá-los para trabalhar com linguagens de programação. Ele também é pouco compartilhável, gerendo uma complexidade maior em seu uso. É por esse motivo que muitas vezes a portabilidade do XML é reduzida.

No entanto, o maior ponto positivo desse tipo de arquivo é que ele pode ser aberto e editado com a maioria dos editores de texto (como word, wordpad e bloco de notas). Porém, como ele é de uso bastante específico, sendo usado principalmente por profissionais do meio da informática e pessoas desenvolvedoras (programação, design do sistema), pessoas leigas podem não ter tanto conhecimento na hora de abrir e manuseá-lo.

Uma outra parte boa é que um XML pode ser facilmente convertido em PDF, um formato de arquivo bem mais popular, que pode ser manipulado e compartilhado com sucesso por qualquer pessoa. Sem contar que aplicativos como o PDFelement facilitam a conversão dos arquivos, ajudando ainda com outros recursos, como a adição de assinaturas, sobreposições, marcadores e marcas d’água, informações de documentos para pesquisa online e muito mais. Conversores assim também ajudam você a conseguir outros formatos de arquivos, como por exemplo, você pode usar 3 etapas para converter XML em texto facilmente.

Pronto para saber como transformar os seus arquivos com um conversor de xml para pdf? Então vamos lá.

Converta seus XMLs para PDF com o PDFelement

Converter seus arquivos XMLs para documentos em PDF é bastante fácil e leva apenas alguns passos quando você tem o PDFelement. Esse programa funciona como um conversor de xml para pdf grátis, e é um dos 5 melhores conversores de PDF para XML do mercado. Basta seguir as instruções:

Etapa 1. Abra seus arquivos XML

Essa etapa é bem simples: abra seu arquivo XML clicando duas vezes nele na pasta em que ele está salvo no seu computador. Ao fazer isso, o XML será aberto em seu navegador de internet padrão. Você também pode abri-lo com o Bloco de Notas ou o Microsoft Word, basta clicar com o botão direito do mouse e clicar em “Abrir com”.

Etapa 2. Converta o XML em PDF

Depois de abrir o arquivo XML em seu computador, clique no botão “Imprimir” em qualquer programa que você usou para abrir o arquivo. Para convertê-lo com o PDFelement, tudo o que você precisa fazer é selecionar o “Wondershare PDFelement” como a opção de impressora.

Etapa 3. Salve PDF convertido

Depois de clicar em Imprimir, você verá que o seu arquivo XML será aberto automaticamente no PDFelement. É nesse momento que você pode clicar em “Salvar como” no menu “Arquivo” para salvar o arquivo PDF em seu computador, e você também pode desfrutar de todas as outras opções disponívels no programa.

Resumindo: Viu como é fácil? Basta abrir o seu arquivo XML em um navegador (ou em outro programa), clicar no botão “Imprimir” no navegador e selecionar “Wondershare PDFelement” como a impressora a ser impressa. O arquivo será aberto no PDFelement automaticamente. Depois, é só clicar no botão Arquivo>Salvar e salvá-lo como um documento PDF no computador.

Por que optar pelo PDFelement para converter XML em PDF?

Existem vários motivos para você escolher o PDFelement, e o principal dele é que este programa também inclui um extenso conjunto de recursos úteis que você pode usar para editar seus arquivos PDF. Além do XML, ele também suporta outros 30 formatos de arquivo diferentes. Não é à toa que tantos profissionais o utilizam para criar e editar PDFs, bem como para converter arquivo xml para pdf.

Listamos aqui alguns dos principais recursos que você pode aproveitar:

● Opções de edição e personalização para documentos PDF convertidos;

● Conversão flexível de arquivos XML em PDF, como mencionamos neste arquivo;

● Proteção por senha para arquivos XML convertidos em PDF;

● Conversão entre uma ampla gama de diferentes formatos de arquivo para PDF;

● Mesclagem, converção, edição ou salvamento de arquivos PDF convertidos.

● A tecnologia do aplicativo também permite a edição de arquivos PDF digitalizados ou baseados em imagem, com outros recursos incríveis como marcadores, ferramentas de redação, marcas d’água, comentários e muito mais.E aí, pronto para converter seus arquivos XML em PDF? Acesse a página oficial da PDFelement e faça download gratuito do programa.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...