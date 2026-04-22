Dia da Terra: 5 fatos curiosos sobre o planeta que chamamos de lar

Conheça descobertas surpreendentes sobre a Terra e entenda por que ela ainda guarda mistérios fascinantes.

Celebrado em 22 de abril, o Dia da Terra é um convite global à reflexão sobre a relação entre humanidade e natureza. Mais do que um marco simbólico, a data reforça a importância de práticas sustentáveis e da consciência ambiental. Para marcar o momento, reunimos cinco fatos curiosos sobre o planeta que ajudam a enxergá-lo com outros olhos.

1. A Terra não é perfeitamente redonda

Apesar de muitas representações mostrarem o planeta como uma esfera perfeita, a Terra tem um formato chamado geoide: levemente achatado nos polos e mais largo na linha do equador. Esse “achatamento” acontece por causa da rotação do planeta.

Saiba mais sobre a estrutura da Terra neste conteúdo da NASA:

https://spaceplace.nasa.gov/earth/en/

2. A maior parte do planeta é água, porém pouca é potável

Cerca de 71% da superfície terrestre é coberta por água, mas apenas aproximadamente 2,5% é doce, e grande parte dessa quantidade está congelada ou em aquíferos subterrâneos.

Entenda melhor a distribuição da água no planeta no site da Unesco.

3. A Terra tem um “escudo invisível”

O planeta possui um campo magnético que funciona como uma espécie de proteção contra partículas solares perigosas. Sem esse escudo natural, a vida como conhecemos provavelmente não existiria.

4. O lugar mais profundo da Terra é quase inimaginável

O ponto mais profundo conhecido dos oceanos é a Fossa das Marianas, localizada no Pacífico. Seu ponto máximo, o Challenger Deep, chega a cerca de 11 mil metros de profundidade, mais alto que o Monte Everest é alto, só que ao contrário.

5. Um dia na Terra nem sempre teve 24 horas

A duração do dia na Terra está mudando ao longo de milhões de anos. No passado, um dia já teve cerca de 18 horas. Isso acontece por causa da interação gravitacional com a Lua, que desacelera lentamente a rotação do planeta.

Por que o Dia da Terra importa?

O Dia da Terra não é apenas uma data comemorativa: é um alerta. Pequenas ações no cotidiano, como reduzir o consumo de plástico, economizar água e apoiar iniciativas sustentáveis, fazem diferença. Tais atitudes, além de cobrar a aplicação de políticas públicas eficazes por parte das autoridades governamentais e empresas, contribuem para o avanço iminente das mudanças climáticas.

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