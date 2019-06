Nasa encontra prováveis sinais de vida em Marte

A sonda espacial da Nasa Curiosity detectou altos níveis de emissão de metano na superfície de Marte

A sonda espacial da Nasa Curiosity detectou altos níveis de emissão de metano na superfície de Marte, o que pode indicar a existência de vida no Planeta Vermelho, apontou a edição New York Times.

De acordo com a edição, as informações foram obtidas por especialistas da agência espacial nesta semana. Os cientistas solicitaram à Curiosity dados adicionais para levar a cabo novas investigações a fim de confirmar as observações. Prevê-se que os novos dados sejam entregues na segunda-feira (24).

A edição destacou que o gás pode ter sido emitido recentemente, já que na atmosfera fina de Marte as moléculas de metano se decomporiam em poucos séculos devido à luz do Sol e na sequência de reações químicas.

Os investigadores também não descartam que o gás detectado possa ter permanecido no interior do planeta durante milhões de anos, e agora estar saindo através de fendas.

Na Terra, o metano, o produto final do metabolismo, é produzido por bactérias, denominadas metanogênicas, que habitam em grandes quantidades nos locais que carecem de oxigênio: debaixo do solo e no trato gastrointestinal dos animais. Além disso, o metano surge na sequência de reações geotermais, que não estão ligadas aos processos biológicos.

Jornal do Brasil