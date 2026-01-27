Prefeitura de Santana abre credenciamento para ambulantes no Carnaval de Santana 2026

A Prefeitura de Santana, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdes), lançou o Edital de Chamamento Público nº 01/2026 para o credenciamento de ambulantes e empreendedores interessados em atuar durante o Carnaval Santana 2026.

A iniciativa é voltada a pessoas físicas e jurídicas residentes no município de Santana, maiores de 18 anos, que desejem comercializar vestuário e acessórios carnavalescos, alimentos e bebidas durante o evento, que ocorrerá nos dias 14, 15, 16, 17 e 21 de fevereiro, no Corredor da Folia, na Avenida Santana.

Ao todo, estão disponíveis 100 vagas, sendo 70 destinadas ao Setor A (área interna, com barracas padronizadas) e 30 ao Setor B (área externa, com equipamentos próprios). A seleção será realizada por ordem de inscrição, condicionada à análise da documentação.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Semdes, localizada na Avenida Castelo Branco, nº 805-F, bairro Comercial, a partir desta terça-feira, 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026, das 8h às 13h. Não será cobrada taxa municipal, porém o fornecimento de energia elétrica será de responsabilidade dos empreendedores.

Os selecionados deverão participar obrigatoriamente de uma capacitação no dia 9 de fevereiro, das 8h às 12h, no auditório do Sebrae Santana. A lista de classificados será divulgada no dia 3 de fevereiro no site oficial da Prefeitura.

Clique abaixo ara acessar o edital completo.

Luana Silveira

Assessoria de Comunicação

