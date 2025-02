TJAP lança Inteligência Artificial ‘ChatBot Juci’, a assistente virtual do Portal do Poder Judiciário, nesta quinta-feira (20)

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) lançará, nesta quinta-feira (20), às 10h, na Sala de Reuniões da Comunicação, na Sede do TJAP, a assistente virtual ‘ChatBot Juci’. A ferramenta tecnológica foi desenvolvida por residentes tecnológicos da instituição, que são acadêmicos de Ciências da Computação da Universidade Federal do Amapá (Unifap), para aprimorar a prestação jurisdicional e facilitar o acesso do cidadão à Justiça.

O projeto surgiu por meio de uma Cooperação Técnica entre o TJAP e Unifap, que resultou na contratação de 10 acadêmicos do curso de Ciência da Computação como residentes tecnológicos. Eles atuam no projeto “Implementação de Laboratório de Desenvolvimento de Software Aplicado ao Poder Judiciário”, com o propósito de criar soluções inovadoras para o Tribunal.

A estudante Ketlen Silva, que desenvolveu o projeto de Inteligência Artificial junto com o acadêmico Higor Souza, explica que o ChatBot ‘Juci’ foi projetado para se tornar uma assistente virtual eficiente no Portal do TJAP.

O projeto é inovador na área do direito e no Tribunal de Justiça. O lançamento oficial do ChatBot ‘Juci’ marca um avanço tecnológico no Poder Judiciário amapaense, reforça o compromisso com a modernização e a acessibilidade digital.

Além de fornecer informações ao cidadão, com facilidade ao público, acesso simplificado ao cidadão, a iniciativa do TJAP prepara uma nova geração de profissionais para o mercado de trabalho, e oferece habilidades e conhecimentos sólidos para atender às crescentes demandas do setor de tecnologia da informação e da administração pública.

Serviço:

Lançamento da Inteligência Artificial ‘ChatBot Juci’, a assistente virtual do Portal do Poder Judiciário

Data: 20 de fevereiro de 2025.

Hora: 10h

Local: na Sala de Reuniões da Comunicação da Sede do TJAP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...