Especialização em Educação Intercultural na Amazônia terá primeira turma em 2025

Curso de Pedagogia, do campus Santana, disponibiliza 40 vagas para pós-graduação gratuita.

Estão abertas as inscrições para a seleção de alunos que desejam compor a primeira turma do Curso de Especialização em Educação Intercultural na Amazônia, ofertado pelo colegiado de Pedagogia da Universidade Federal do Amapá (Unifap) – campus Santana. As inscrições vão até 21 de fevereiro de 2025 por meio do e-mail educ.intercultural@unifap.br. Sem taxa de inscrição.

Veja aqui o edital

Das 40 vagas ofertadas, 70% são destinadas a professores(as), coordenadores(as) pedagógicos(as) e/ou gestores(as) escolares da rede estadual e das redes municipais de ensino do Amapá. O restante (30%) está destinado aos não-docentes (licenciados que ainda não estão atuando em sala de aula).

Em relação às ações afirmativas, 25% das vagas são para pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência; e uma vaga para pessoas trans (transexuais ou travestis).

“A especialização surge porque, primeiramente, cada um dos professores envolvidos pesquisa uma especialidade dentro de um grupo ou população que vamos debater, então nós unimos a especialização no escopo da Educação Intercultural, que diz respeito a uma educação que valoriza a diversidade étnica, sexual, cultural, religiosa dentro do espaço escolar”, explica o coordenador da pós-graduação, Prof. Dr. Albert Cordeiro.

O processo seletivo se dará por meio de duas fases: A carta de Intenção, com no mínimo duas e máximo três laudas; e Avaliação do currículo Lattes, esta última consistirá na avaliação da experiência acadêmica, profissional e da produção bibliográfica e técnica do(a) candidato(a).

O objetivo do Curso de Especialização em Educação Intercultural na Amazônia é qualificar docentes, proporcionando formação voltada à educação para as relações étnico-raciais, diversidade sexual e de gênero na escola, educação e diversidade religiosa, questões indígenas na educação escolar, inclusão escolar para o público da educação especial, arte e cultura amapaense no currículo escolar.

O curso terá duração de 18 meses, será totalmente presencial e ocorrerá nos dias de terça, quarta e quinta-feira, na Unifap, campus Santana, das 18h às 21h.

Serviço

Inscrições para a seleção de alunos da primeira turma do Curso de Especialização em Educação Intercultural da Amazônia

Período de Inscrições vai até 21 de fevereiro de 2025, por meio do e-mail educ.intercultural@unifap.br

Público-alvo: 70% das vagas destinadas para professores(as), coordenadores(as) pedagógicos(as) e/ou gestores(as) escolares da rede estadual, e das redes municipais de ensino do Estado do Amapá, e 30% das vagas para não-docentes.

40 Vagas

Sem taxa de inscrição

Edital de seleção disponível em https://www2.unifap.br/pedagogia-santana/files/2025/02/EDITAL-n.01-2025_Esp.-Intercultural-na-Amazonia.pdf

* Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

