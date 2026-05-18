Cheia do rio Araguari atinge comunidades e sede do ICMBio no Alto Araguari, no Amapá

As fortes chuvas registradas na última semana nas cabeceiras do rio Araguari provocaram a elevação do nível das águas e já afetam moradores da região do Alto Araguari, localizada na divisa entre os municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes, no Amapá.

Imagens registradas por Agentes Temporários Ambientais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) mostram o avanço da água sobre residências da comunidade e também sobre a sede do ICMBio localizada na Floresta Nacional do Amapá.

Segundo informações levantadas pela equipe do ICMBio que atua na região, o aumento do volume do rio está relacionado às intensas chuvas registradas nos municípios de Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio e Calçoene, além das cabeceiras dos rios Araguari e Falsino, que contribuem diretamente para a cheia.

No sábado, uma equipe do ICMBio enviou uma voadeira até a comunidade para verificar a situação dos moradores atingidos. A maior parte das famílias já deixou a área afetada, mas ainda há três famílias no local.

O ICMBio informou que comunicou oficialmente a situação à Defesa Civil e ao Governo do Estado do Amapá para acompanhamento da ocorrência e adoção das medidas necessárias de apoio às famílias atingidas.

O ICMBio continua monitorando o comportamento do rio, acompanhando a situação das comunidades do Alto Araguari e prestando assistência às famílias que permanecem na região.

Informações para imprensa:

Fernanda Colares – Analista Ambiental do ICMBio e chefe do Núcleo de Gestão Integrada Amapá Central

📞 (61) 99227-9939

Créditos das imagens:

Arlete Leal e Jardel Costa – Agentes Temporários Ambientais do ICMBio

Curtir isso: Curtir Carregando...