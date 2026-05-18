Governo do Estado reforça trabalho da Defesa Civil no monitoramento de rios

Ações são intensificadas em todos os municípios e contam com apoio das prefeituras e da assistência social do Estado.

Por Cássia Lima

Diversas equipes da Defesa Civil Estadual atuam em municípios do norte ao sul do estado com um trabalho contínuo de monitoramento dos rios. As ações incluem o acompanhamento diário dos níveis das águas, emissão de alertas, visitas técnicas e articulação direta com as coordenadorias municipais para respostas rápidas em situações de emergência. O trabalho preventivo é acompanhado de perto pelo governador Clécio Luís, que está no município de Ferreira Gomes dialogando e auxiliando os moradores.

“Nós tivemos uma peculiaridade nos últimos dias, em especial aqui em Ferreira Gomes, que possui três hidrelétricas acima do município, com a conjunção de muitas chuvas nas cabeceiras e marés de lançante. Então, nosso trabalho aqui é de prevenção junto às famílias ribeirinhas para evitar qualquer perda”, enfatizou o governador Clécio Luís.

O trabalho preventivo é realizado de forma contínua por equipes técnicas especializadas, que atuam em regiões historicamente impactadas pelo inverno amazônico. Além do monitoramento hidrológico, a Defesa Civil mantém diálogo permanente com comunidades ribeirinhas e áreas urbanas suscetíveis a alagamentos, orientando moradores sobre medidas de segurança e rotas preventivas em caso de elevação dos níveis das águas.

“Estamos realizando visitas técnicas, dialogando com equipes municipais e monitorando 24 horas por dia o nível das águas. Já atuamos de forma preventiva em Tartarugalzinho e, agora, estamos intensificando as ações no município de Ferreira Gomes”, destacou o secretário de Estado da Defesa Civil, coronel Frederico Medeiros.

As ocorrências começaram a se intensificar na última semana devido ao elevado volume de chuvas. O primeiro município atendido foi Tartarugalzinho. Atualmente, recebem apoio técnico e imediato do Governo do Estado os municípios de Ferreira Gomes, Pracuúba, Porto Grande e Pedra Branca do Amapari.

Entre os principais parâmetros utilizados para o acompanhamento estão os índices pluviométricos, os níveis fluviométricos dos rios, a intensidade e o volume das chuvas, além de dados meteorológicos emitidos por órgãos oficiais. As informações são analisadas diariamente para identificar cenários de risco e subsidiar a tomada de decisões estratégicas, permitindo respostas antecipadas e ações coordenadas junto aos municípios.

De acordo com a Defesa Civil do Amapá, o fortalecimento das ações preventivas durante o inverno amazônico é essencial para reduzir impactos sociais e garantir maior segurança às famílias que vivem em áreas vulneráveis. O monitoramento intensificado também contribui para a mobilização rápida das equipes operacionais, assegurando maior eficiência no atendimento às ocorrências e na proteção da população amapaense.

Fotos: Ruan Alves/GEA

Agência de Notícias do Amapá

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