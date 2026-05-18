Semana S 2026 reúne mais de 62 mil pessoas em programação de inovação, cidadania e entretenimento no Amapá

Evento promovido pelo Sistema Comércio mobilizou empresários, trabalhadores e comunidade em geral com palestras, atendimentos gratuitos, corrida e show nacional do grupo Jeito Moleque em Macapá.

A Semana S 2026 reuniu milhares de pessoas nos dias 15 e 16 de maio, em Macapá, consolidando-se como a maior edição do evento já realizada no Amapá. Promovida pela CNC em parceria com o Sistema Fecomércio/AP, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, a programação integrou inovação, empreendedorismo, cidadania, qualificação profissional e entretenimento, movimentando o Senac Amapá e a Praça da Bandeira.

A abertura da programação, realizada na sexta-feira (15), reuniu aproximadamente 280 empresários no Senac Amapá para palestras sobre turismo, liderança, inovação, motivação e transformação no ambiente corporativo. O público acompanhou as apresentações de Júlia Magalhães, que abordou o potencial turístico do Amapá; Eduardo Shinyashiki, com estratégias de liderança; e Marcos Piangers, que destacou a conexão entre emoção e trabalho. O evento também contou com a presença do vice-governador Teles Júnior e da deputada estadual Edna Auzier, autora da lei que instituiu o dia 16 de maio como o Dia S do Comércio.

No sábado (16), o Circuito Sesc de Corrida – Etapa Macapá reuniu cerca de 5 mil participantes na orla da capital, incentivando saúde, integração e qualidade de vida. Ao longo do dia, o Senac Amapá registrou aproximadamente 7 mil atendimentos gratuitos com serviços de saúde, beleza, bem-estar, oficinas profissionalizantes, assistência, lazer, experiências tecnológicas e atividades voltadas à comunidade.

Durante a programação, o público teve acesso a atendimentos de avaliação nutricional, odontologia, orientações em saúde, massagens relaxantes, corte de cabelo, design de sobrancelhas e oficinas de gastronomia, sustentabilidade, automaquiagem e inovação. O Senac também promoveu experiências com impressão 3D, realidade virtual, arena drone e projetos inovadores da aprendizagem.

Encerrando a Semana S 2026, a Praça da Bandeira reuniu um público estimado em 50 mil pessoas em uma grande celebração marcada pelo show nacional do grupo Jeito Moleque e pelas apresentações dos DJs Mega Pressão 360. A programação movimentou a economia local e gerou oportunidades para ambulantes e trabalhadores que atuaram na comercialização de alimentos, bebidas e outros serviços durante toda a noite de evento.

“O sucesso da Semana S 2026 mostrou a força do Sistema Comércio no Amapá e mostrou como ações assim mudam a vida das pessoas. A Semana S 2026 trouxe milhares de atendimentos, ofereceu capacitação, lazer, saúde e oportunidades de graça para a população e criou um grande momento de integração entre os empresários, os trabalhadores do comércio e a comunidade”, destacou o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Amapá, Ladislao Monte.

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