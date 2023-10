CSA realiza parada programada para melhorias no sistema de abastecimento de Macapá na quarta-feira (18/10)

Os serviços se concentrarão na Estação de Tratamento de Água de Macapá e ocorrerão das 5h às 23h. Todos os bairros abastecidos pela concessionária serão afetados.

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) anuncia uma nova frente de trabalho que será executada durante uma parada programada da Estação de Tratamento de Água de Macapá (ETAM) na quarta-feira (18/10), das 5h às 23h. Os serviços terão duração de 18h e todos os bairros abastecidos pela ETAM terão o fornecimento de água impactado.

Desde o início das operações da CSA, em julho de 2022, investimentos de mais de R$ 100 milhões foram destinados para recuperação da infraestrutura recebida no sistema de abastecimento da capital e na ampliação dos serviços.

A ETAM é uma das principais unidades contempladas com diversas frentes deste trabalho de reabilitação e modernização. Alguns destes trabalhados podem ser executados com o sistema em funcionamento, que é o que ocorre no cotidiano da estação. Em outros casos, para concluir algum reparo ou instalar novos equipamentos, é preciso parar os processos de captação, tratamento e distribuição de água. São as chamadas paradas programadas.

Na operação programada da próxima quarta-feira, serão realizados serviços de montagem de novas tubulações, instalação de novas comportas e interligação de um novo e moderno sistema de lavagem de filtros, que iniciará a operação ainda neste ano. Todo o trabalho consiste em trazer melhorias para o sistema de abastecimento de água de Macapá.

Programe-se

Durante o período de obras, a CSA orienta que os clientes façam o armazenamento e utilizem estratégias de uso consciente da água armazenada em seus reservatórios domiciliares. Para outras informações ou ocorrências, o atendimento 24h está disponível no 0800 086 0116, nas redes sociais e no site http://csa-equatorial.com.br.

Após a retomada do sistema, a previsão é que a rede volte a abastecer a capital em torno de 60% nas primeiras 24h, 80% nas próximas 48h e 100% em 72h em locais mais afastados ou áreas elevadas, também chamados de ‘pontas de redes’.

O abastecimento de água em Macapá será comprometido nos seguintes bairros atendidos pela ETAM:

Zona central: Trem, Nova Esperança, Santa Rita, Laguinho, Jesus de Nazaré e Central.

Zona sul: Araxá, Beirol, Muca, Universidade, Santa Inês, Jardim Marco Zero, Buritizal, Jardim Equatorial, Pedrinhas, Novo Buritizal, Açucena, São José, Congós e Zerão.



Zona norte: Pacoval, Pantanal, Renascer, Novo Horizonte, Infraero I e II, São Lázaro, Jardim Felicidade I e II.



Zona leste: Cidade Nova e Perpétuo Socorro.

Serviço

Parada Programada dos sistemas de abastecimento de água em Macapá

Data: 18/10 (quarta-feira)

Horário: 5h às 23h

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...