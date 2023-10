Escola Estadual Marly Maria vence concurso da Embaixada da França com redação sobre as florestas do Brasil

Alunos e professores produziram um conto sobre os desafios enfrentados por uma onça pintada e seu filhote no Parque do Tumucumaque.

Por: André Silva

A Escola Estadual de Classe Bilíngue Professora Marly Maria, localizada no Conjunto Habitacional Macapaba, Zona Norte de Macapá, venceu o “Concurso FrancEcolab de proteção do meio ambiente”, promovido pela Embaixada da França no Brasil. A instituição que conquistou o tricampeonato, também ganhou em 2021 e 2022, disputou o prêmio deste ano com outras 28 equipes do país.

Com o tema: “As florestas do Brasil, proteja a fauna”, os alunos do 5º ano do ensino fundamental 1, receberam a missão de produzir um conto de forma coletiva onde tinham que escolher entre um animal ou um vegetal, para ser o protagonista da história. Eles escolheram contar a saga da onça pintada Jussara e seu filhote, que vivem na floresta Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, Região Sul do Amapá.

O conto descreve os desafios enfrentados pela mãe onça e o filhote que veem seu habitat ameaçado depois que uma empresa de garimpo se instala na região.

Durante encontros periódicos, os estudantes receberam ajuda dos sete professores que lecionam língua francesa para produzir o material, conforme explicou a coordenadora, Ivanete Gomes.

“Nós tivemos dezessete encontros entre oficinas, palestras, excursão ao bioparque. Tivemos uma linda palestra do ICMBio. Estudamos o tema e depois passamos a construir o conto. Escrevendo, ajustando, refazendo. Foi um trabalho bem árduo. E em dois dias nós fizemos as ilustrações com elementos da natureza”, explicou a coordenadora.

A cerimônia de premiação vai ocorrer durante um seminário em Brasília, Distrito Federal, que irá ocorrer ainda este ano. Na ocasião, a escola amapaense será representada pela aluna Tyler Victoria, de 10 anos, e a professora de francês, Flávia Pontes.

“Esses seminários são visitas, palestras e várias homenagens. Ao final existe um momento bem especial de entrega do prêmio. Possivelmente a gente vai receber um cheque para a compra de livros para a escola. Nos dois primeiros prêmios nós recebemos materiais para equipar um laboratório de ciências com um microscópio, globo terrestre, mapas, esqueleto humano, maquete do ouvido dividido em várias partes, formas geométricas entre outros”, concluiu Ivanete.

