Planejamento financeiro: como organizar as finanças em 2024?

Com um bom planejamento, é possível evitar apertos e conquistar metas.

As finanças são uma parte muito importante da vida adulta, afinal, é preciso ter dinheiro para quase tudo: morar, passear, vestir-se, aumentar a família e alcançar metas. Nesse sentido, o planejamento é a melhor forma de organizar o dinheiro que entra e que sai, a fim de equilibrar a vida financeira.

Afinal, como é feito um planejamento financeiro? Além de considerar a renda e os gastos, é possível incluir formas de economizar com cupons de desconto e compras mais conscientes. Confira abaixo algumas dicas para fazer um planejamento eficaz:

Coloque a sua realidade no papel

O primeiro passo para se planejar financeiramente para 2024 é colocar a sua realidade no papel. No momento, você possui algum bem? Existe alguma dívida ou parcelamento no cartão de crédito? Você tem dinheiro guardado na poupança? Quais são as metas financeiras para o novo ano?

Com tudo isso em mente, é possível entender melhor como está a sua vida financeira e de onde partirá o planejamento anual. Caso exista alguma pendência, a recomendação é pagar assim que possível, para começar o ano mais equilibrado.

Delimite sua renda e gastos fixos

Após mapear o cenário atual da sua vida financeira, é hora de começar a construir os planos mensais. Para isso, é essencial considerar a sua fonte de renda e os gastos fixos, como contas da casa, estudos, cobranças sazonais e despesas a serem quitadas.

O ideal é fazer um cálculo médio dessas contas e subtrair o valor da sua renda mensal. Assim, você terá a quantidade de dinheiro “livre”, que deve ser distribuído no mês entre compras necessárias, lazer, reserva de emergência e metas pessoais.

Estabeleça um teto de gastos

O dinheiro que “sobra” após o pagamento das contas fixas não é igual ao seu teto de gastos! É essencial ter isso em mente para um planejamento equilibrado e saudável. Afinal, uma conta pode vir mais alta, o gás pode acabar antes da hora, o carro pode quebrar, entre outros problemas. Imprevistos acontecem e podem ser financeiramente planejados.

O ideal é que o seu gasto mensal seja equivalente a 70% da sua renda. Nem sempre é possível fazer essa divisão, mas é importante tentar ao máximo manter esse controle — e dentro da sua realidade.

Estude formas de economizar nas compras

Ter um planejamento financeiro não significa não poder fazer comprar! Pelo contrário, através de um planejamento adequado, é possível comprar com mais tranquilidade no dia a dia, sem medo de se endividar.

Para diminuir o valor das compras, você pode estudar maneiras de economizar. Aproveitar datas sazonais, monitorar promoções e usar cupons de desconto estão entre as principais estratégias adotadas.

Reduza os custos de forma inteligente

Quando todos os gastos do mês são colocados no papel, é normal tomar aquele susto. Nem sempre sabemos exatamente quanto e como gastamos, mas, com o planejamento, esse valor pode ser determinado e reduzido de forma inteligente.

Trocando o delivery pela comida caseira, o barzinho por um churrasco entre amigos e fazendo uma pesquisa de preço dos serviços usados no dia a dia são formas de reduzir os custos sem diminuir a qualidade de vida. É claro que é possível usufruir de alguns “luxos” de vez em quando, mas é importante tentar diminuir os gastos quando for viável.

Trace metas realistas e tenha reservas separadas

Para terminar 2024 com muitas conquistas financeiras, a dica é traçar metas realistas e manter as reservas de dinheiro destinadas a elas separadamente. Você pode guardar parte da reserva para trocar de carro, comprar a casa própria ou aumentar a família, por exemplo. Colocando as outras dicas em prática, é possível ter um dinheirinho sobrando no final do mês para investir em você e em quem você ama.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...