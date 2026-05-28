Parque Residência é apresentado à imprensa e se consolida como novo ponto turístico de Macapá

Espaço histórico revitalizado pelo Governo do Amapá será aberto ao público nesta sexta-feira, 29, com programação cultural e áreas voltadas ao lazer, memória e empreendedorismo

O novo Parque Residência, no Centro de Macapá, foi apresentado à imprensa nesta quinta-feira, 28, durante uma visita guiada conduzida pelo governador do Amapá, Clécio Luís. O espaço, que durante décadas funcionou como residência oficial do Governo do Estado, passou por um amplo processo de revitalização e agora será oficialmente aberto à população como um novo polo turístico, cultural e histórico da capital amapaense.

Durante a visita, jornalistas puderam conhecer de perto os ambientes restaurados e os novos espaços implantados no local, que unem preservação da memória política do estado com áreas de convivência, cultura e lazer. A inauguração oficial acontece nesta sexta-feira, 29, com uma programação especial aberta ao público.

Antiga residência oficial ganha nova função pública em Macapá

Fechado há cerca de 10 anos, o imóvel histórico deixa de ter uso residencial e passa a integrar o circuito turístico e cultural da cidade. A decisão de transformar a antiga residência oficial em um espaço público foi destacada pelo governador Clécio Luís durante entrevista coletiva concedida no local.

Segundo ele, a proposta é democratizar o acesso ao patrimônio histórico do estado e aproximar a população da memória política e cultural do Amapá.

O imóvel, considerado patrimônio nº 0001 do Governo do Amapá, recebeu ao longo de sua história 22 governadores, desde o período de Janary Nunes até os dias atuais. Agora, o espaço inicia uma nova fase voltada à valorização da identidade amapaense e ao fortalecimento do turismo cultural em Macapá.

Parque Residência reúne cultura, lazer e empreendedorismo

Entre os ambientes apresentados à imprensa estão anfiteatro, galeria de arte, praça de alimentação, playground, áreas de convivência e espaços destinados ao empreendedorismo local. O projeto também preserva elementos arquitetônicos históricos da antiga residência oficial, mantendo viva parte importante da memória do estado.

O radialista Jota Ney, que acompanhou diferentes períodos políticos do Amapá e colaborou com informações históricas para o acervo do espaço, destacou a importância do Parque Residência para aproximar a população da própria história.

Para ele, o local deve se tornar um ponto de encontro entre cultura, turismo e educação, permitindo que moradores e visitantes conheçam mais sobre o passado político e social do estado de forma acessível e integrada ao cotidiano da cidade.

Novo cartão-postal fortalece corredor histórico da capital

Com a entrega do Parque Residência, o Governo do Amapá amplia o corredor de restauração histórica iniciado em 2023, conectando importantes patrimônios culturais e arquitetônicos da capital.

O projeto inclui espaços tradicionais como a Fortaleza de São José de Macapá, o Teatro das Bacabeiras, o Museu Joaquim Caetano e o Grande Hotel Macapá, fortalecendo a preservação da memória histórica e impulsionando o turismo cultural na capital.

A expectativa é que o Parque Residência se torne um dos novos cartões-postais de Macapá, atraindo moradores e turistas interessados em história, cultura, gastronomia e lazer em um só espaço.

Foto de capa: Ruan Alves/GEA

Curtir isso: Curtir Carregando...