Ariel Moura conquista segundo lugar no Festival Nacional da Canção

Este é o segundo ano em que Ariel conquista um prêmio no Fenac. Em 2023 ela conquistou o primeiro lugar com a canção Geandra

Com a composição ‘Incatú’ de Joãozinho e Gomes e Enrico Di Miceli, a cantora Ariel Moura, conquistou o segundo lugar no 54º Festival Nacional da Canção – Fenac, ocorrido no último final de semana na cidade de Boa Esperança em Minas Gerais. Para a final 12 canções foram selecionadas e Ariel esteve mais uma vez presente na disputa representando o Amapá.

Ariel é pioneira em participar em festivais pelo Brasil. ‘O Fenac para mim tem uma emoção especial. É um encontro de vários artistas de vários lugares do Brasil, é uma grande festa. E eu me sinto extremamente feliz com a oportunidade de estar naquele palco e de levar a Amazônia junto comigo, principalmente nas canções de Enrico de Miceli e Joãozinho pelo segundo ano’, conta a cantora.

Em 2023 Ariel conquistou o primeiro lugar no Fenac com a canção Geandra, também de Enrico e Joãozinho. Este ano a composição escolhida fo ‘Incatú’ uma canção que traz a sua letra toda escrita em corruptela, sotaque falado pelo caboco amazônida. Essa composição densamente trabalhada com a referida linguagem tem como tema o encantamento, ritual mágico muito presente no imaginário do povo nativo da região amazônica.

‘Eu sempre achei, ‘Incatú’ uma música muito linda, com uma profundidade muito grande, especialmente porque ela foi gravada pela Patrícia Bastos. E era um desafio gigante trazer uma interpretação para ela. Fiquei muito feliz e surpresa com esse segundo lugar’, ressalta Ariel.

Este ano, cerca de 1.000 músicas de compositores de 25 estados brasileiros e 6 países diferentes se inscreveram no festival. A comissão de seleção escolheu 120 para participar das etapas classificatórias. As músicas selecionadas para as fases finais buscaram este ano mostrar ainda mais a qualidade e o talento dos artistas participantes, confirmando o FENAC como um dos principais palcos da música autoral no país.

Ariel Moura

A cantora, compositora e atriz já demonstrava seu talento desde a adolescência em apresentações na igreja, mas foi em 2015 que ela deu início a carreira profissional de fato. Em 2016 participou do programa The Voice da Rede Globo. Desde então realizou diversas apresentações. Em 2022 lançou o seu primeiro EP intitulado ‘Mundiar’, com releitura de sucessos do cancioneiros amapense, no ano passado foi vencedora do troféu Lamartine Babo no 53° Festival Nacional da Canção (Fenac), realizado em Minas Gerais, com a performance da canção “Geandra”, também de Enrico Di Miceli e Joãozinho Gomes.

Suas influências musicais são: Soul, Jazz, Pop e Música Popular Brasileira, onde assume ainda as raízes do Batuque e Marabaixo como uma de suas grandes referências.

