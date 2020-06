Festival Brasil Sabor edição especial Delivery está com inscrições abertas até 5 de junho

Com o tema ‘Um Festival de Sabores na Sua Casa’, o Brasil Sabor apresenta degustações de 100 empreendimentos da gastronomia de Macapá e Santana

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/AP), realizam a 15ª Festival Brasil Sabor – Edição Especial Delivery, em Macapá e Santana, no período de 28 de junho a 12 de julho, nas modalidades Delivery, Take-Awey e Drive-Thru. O evento conta com o apoio do Governo do Estado (GEA), Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), Casa do Sorveteiro e com os empresários do segmento de alimentação fora do lar, responsáveis pela produção, comercialização e entrega. Os pratos destaques do evento, terão preços únicos de R$ 20 reais.

Metodologia

O Festival Brasil Sabor – Edição Especial Delivery, disponibiliza as opções de degustação, em plataforma digital, aplicativo próprio do evento, com comunicação direta com a empresa. O público poderá acessar as plataformas, escolher suas opções e solicitar o Serviço Delivery (entrega em domicílio), das 11h às 23h; Serviço Take-Awey (retirada na portaria do estabelecimento), das 11h às 19h e o Serviço Drive-Thru (entrega no veículo), das 11h às 19h. O evento terá apresentação de programas ao vivo pelo canal do Sebrae no Amapá, no YouTube, com a presença de chefes de cozinha, entrevistas, entrega do Prêmio Alcilene Cavalcante, para os melhores do ano e apresentação de artistas locais.

Eixos

O Festival Brasil Sabor Delivery, possui três (3) eixos de atuação, Degustação, Cozinha Show e o Palco Tucupi. A atração principal é a degustação dos pratos; a Cozinha Show, é um espaço para valorização dos profissionais, chefes de cozinha locais e de outras regiões, suas pesquisas e criações congrega a apresentação de profissionais renomados da gastronomia. Realizado em cozinha profissional, terá apresentações Via Live em redes sociais em parceria com apresentações musicais do Palco Tucupi.

Sebrae

Segundo a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, Em 2020, em função das medidas restritivas de combate ao Coronavírus (Covid-19), o festival será realizado com inovações digitais para superar ou minimizar a maior crise do setor de alimentação fora do lar, que põem em risco a sobrevivência de mais de 1.400 negócios e 16 mil postos de trabalho no estado. “Estamos contribuindo com o fortalecimento do setor, propiciando inovação, resgate gastronômico e empreendedorismo”, disse a diretora técnica do Sebrae, Marciane Santo.

Brasil Sabor

O Festival Brasil Sabor, promove a culinária amapaense, por meio da apresentação das tradições e manifestações locais, com degustação de pratos à base de produtos e ingredientes, principalmente da Amazônia, podendo ser incrementado com temperos de outras regiões, criados especialmente para serem lançados no evento e comercializados a preços acessíveis.

Participantes

Podem participar do circuito gastronômico Restaurantes; Buffets; Bares; Lanchonetes; Docerias; Hamburguerias; Churrascarias; Sorveterias; Panificadoras; e demais segmentos do setor.

Capacitação

O Sebrae capacitará todas as empresas no festival, para o atendimento nas redes sociais, boas práticas de manipulação de alimentos e segurança no delivery. O objetivo é garantir o conforto e bem estar aos envolvidos no evento. A coordenação é da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviço do Sebrae (UAC/CS), com a gerente Conceição Mira; e pelo gestor de projetos do Sebrae, Rômulo Brazão.

Inscrições

O investimento para o interessado participar do Festival Brasil Sabor Delivery, é de R$ 100 reais, que deve ser depositado na conta da Abrasel, no Banco Sicoob 756, Agência: 4355, Conta Corrente: 2.003.099-1, CNPJ: 09.618.355/0001-13, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.

A consolidação da inscrição é confirmada ao enviar as informações e o comprovante de depósito para o endereço eletrônico abraselap ou via Whatssap (96) 9 8135-7900 (coordenação).

As informações do participante são, nome de fantasia, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço completo, contato, redes sociais, nome do prato e breve descrição do prato.

