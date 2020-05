Professores e adultos de 55 a 59 anos têm até sexta-feira, 22, para se vacinar contra gripe

Professores das redes pública e privada e adultos de 55 a 59 anos têm até sexta-feira, 22, para se vacinar contra a gripe. Essa é a terceira e última etapa da campanha de vacinação, que vem sendo executada pela Secretaria Municipal de Saúde para esse público desde o dia 18 de maio. A secretaria disponibilizou a vacina por meio de drive-thru, em cinco pontos da capital, e cada um com atendimento de públicos específicos.

Nos dias 18, 19 e 20 de maio foram aplicadas 7.705 doses da vacina que imuniza contra o vírus da influenza. Segundo a coordenação de imunização, a procura foi dentro do esperado, sem intercorrências durante esse período. “Nosso desafio é fazer a campanha com segurança e evitando aglomerações. Por isso, utilizamos a modalidade drive-thru para evitar levar essas pessoas para dentro das UBS’s, e tivemos em todas as etapas resultados muito positivos”, informa Jorsette Cantuária.

Os drives funcionam das 8h às 18h, nas praças Nossa Senhora da Conceição, Barão e do 34º BIS, bem como na entrada da rodovia do Curiaú e no estacionamento do Estádio Zerão. Para receber a vacina, são necessárias as carteiras de identificação profissional para os professores e de identidade para a comprovação de idade dos adultos.

Já a vacinação das crianças segue por ordem alfabética, exclusivamente nas unidades de saúde e escolas, bem como para as gestantes, puérperas e pessoas com necessidades especiais. Para elas, a campanha segue até 27 de maio.

A escolha dos grupos prioritários para a vacinação contra a gripe segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa definição também é respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação do comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe, onde são priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias.

Serviço

Vacinação para professores e adultos de 55 a 59 anos (18 a 22 de maio)

Modalidade drive-thru nos seguintes pontos (8h às 18h):

Estacionamento do Estádio Zerão – vacinação de professores

Praça Nossa Senhora da Conceição – vacinação de professores

Praça do Barão – vacinação de professores

Praça do 34º BIS – vacinação de adultos de 55 a 59 anos

Entrada da rodovia do Curiaú – vacinação de adultos de 55 a 59 anos

Secretaria de Comunicação de Macapá

Jamile Moreira

