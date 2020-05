Governo de Wuhan proíbe consumo e comércio de animais silvestres

Ontem, quarta-feira (20), o governo municipal de Wuhan, na China, divulgou a proibição total de todas as formas de consumo, comércio, criação ou caça de animais silvestres na região.

“Está sendo introduzida uma proibição completa do consumo de animais selvagens e seus produtos derivados. A proibição se aplica a todos os animais terrestres, incluindo os da lista estatal de animais protegidos”, diz o documento.

O decreto municipal também inclui a proibição de venda de animais via Internet.

No final de fevereiro, o Comitê Permanente do Congresso Popular da China votou pelo início do processo de erradicação das tradições de consumo e uso de animais exóticos e selvagens em todo o país.

Acredita-se que um mercado de animais em Wuhan seja o local onde o novo coronavírus saltou de seu hospedeiro animal original para os seres humanos.

A análise do genoma do novo coronavírus aponta de forma preliminar para uma origem em morcegos e pangolins, animais que teriam servido como os transportadores intermediários. Ambos são animais selvagens consumidos na China.

