Planeta registra novo recorde com 3,79 milhões de novos casos de Covid-19 em 24 horas

Mais de 3,79 milhões de testes positivos para a Covid-19 foram registrados em todo o planeta nas últimas 24 horas, novo recorde mundial. Os números correspondem à última quarta-feira (19), e foram divulgados nesta quinta (20) pela plataforma “Our World in Data”.

A maior causa da disparada de novos casos ao redor do mundo é o avanço da variante ômicron do SARS-CoV-2, cepa mais transmissiva que as demais observadas. O alto número de contágios fez com que a curva de mortes parasse de cair, e o planeta começa a observar uma alta.https://b757bf05ce8cb3644d44127d3295f777.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Com mais de 10 mil mortes por conta do coronavírus nas últimas 24 horas, a média móvel de óbitos diários no planeta subiu para 7.200. Os dados correspondem a um aumento de 6% no mês e de 20% em duas semanas.

No pico da primeira onda, em abril de 2020, cerca de 7.100 pessoas eram vitimadas pela doença todos os dias. Por mais que os números se assemelhem, a média de infecções diárias era de 87 mil no período, aproximadamente 33 vezes menor do que os 2,94 milhões de novos casos atualmente, em média.

