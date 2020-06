Casos confirmados de Coronavírus ultrapassa 10.500 no Amapá

O Governo do Amapá atualiza nesta terça-feira, 2, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 10.511 casos confirmados e 9.855 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 9.276 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 621 novos casos confirmados, sendo 165 em Macapá, 136 em Santana, 71 em Laranjal do Jari, 19 Mazagão, 40 em Oiapoque, 103 em Pedra Branca, 16 Serra do Navio, 20 Vitória do Jari, 4 Itaubal, 8 Tartarugalzinho, 9 Amapá, 17 Ferreira Gomes e 13 em Calçoene.

A atualização inclui também 9 novos óbitos de pessoas naturais de 5 municípios. Eles ocorreram de 13 de maio a 2 de junho e estavam sob investigação.

Macapá: 4 óbitos. Todos registrados em hospital da rede particular. Entre eles, uma mulher de 61 anos, hipertensa e diabética; e três homens, um de 66 anos, diabético e hipertenso; e outros dois sem comorbidades declaradas, um de 44 e outro de 46 anos;

4 óbitos. Todos registrados em hospital da rede particular. Entre eles, uma mulher de 61 anos, hipertensa e diabética; e três homens, um de 66 anos, diabético e hipertenso; e outros dois sem comorbidades declaradas, um de 44 e outro de 46 anos; Santana: 2 óbitos. Ambos ocorridos no Hospital de Emergências do município e sem comorbidades declaradas, uma mulher de 69 anos e um homem de 70;

2 óbitos. Ambos ocorridos no Hospital de Emergências do município e sem comorbidades declaradas, uma mulher de 69 anos e um homem de 70; Cutias do Araguari: uma mulher de 56 anos, diabética. Este óbito ocorreu em um hospital particular de Macapá;

uma mulher de 56 anos, diabética. Este óbito ocorreu em um hospital particular de Macapá; Laranjal do Jari : um homem de 76 anos, sem comorbidade declarada, falecido no Centro Covid-LJ;

: um homem de 76 anos, sem comorbidade declarada, falecido no Centro Covid-LJ; Vitória do Jari: uma mulher de 87 anos, sem comorbidade declarada, falecida em residência.

Assim, o Amapá chega a 237 mortes em 15 municípios. (Macapá 140 / Santana 27/ Laranjal do Jari 35/ Mazagão 3/ Oiapoque 6/ Pedra Branca do Amapari 3/ Porto Grande 4/ Serra do Navio 2/ Vitória do Jari 7/ Tartarugalzinho 1/ Amapá 3/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 1/ Pracuúba 1).

Entre os recuperados, estão 4.362 pessoas. (Macapá 2.513 / Santana 333/ Laranjal do Jari 906 / Mazagão 72/ Oiapoque 133/ Pedra Branca 29/ Porto Grande 60/ Serra do Navio 88/ Vitória do Jari 45/ Itaubal 14/ Tartarugalzinho 63/ Amapá 27/ Ferreira Gomes 27/ Cutias do Araguari 33/ Calçoene 16/ Pracuúba 3).

Dos 10.511 casos confirmados:

Macapá: 5.244

Santana: 1.147

Laranjal do Jari: 1.621

Mazagão: 310

Oiapoque: 357

Pedra Branca: 609

Porto Grande: 194

Serra do Navio: 239

Vitória do Jari: 180

Itaubal: 63

Tartarugalzinho: 99

Amapá: 104

Ferreira Gomes: 110

Cutias do Araguari: 130

Calçoene: 96

Pracuúba: 8

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 8.541, sendo:

Macapá: 2.514

Santana: 1.730

Laranjal do Jari: 1.414

Mazagão: 463

Oiapoque: 392

Pedra Branca do Amapari: 107

Porto Grande: 390

Serra do Navio: 55

Vitória do Jari: 512

Itaubal: 40

Tartarugalzinho: 251

Amapá: 116

Ferreira Gomes: 102

Cutias do Araguari: 305

Calçoene: 115

Pracuúba: 35

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 311 pacientes, sendo 162 casos confirmados e 149 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 106 estão no sistema público (45 em leito de UTI / 61 em leito clínico) e 56 estão na rede particular (40 em leito de UTI /16 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 44 estão no sistema público (0 em leito de UTI /44 em leito clínico), e 105 estão na rede particular (0 em leito de UTI /105 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 5.750

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

