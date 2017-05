Cia. Cangapé representa o Amapá no 10º Sesc Amazônia das Artes

Neste ano a Cia. Cangapé (AP) circula pela Região Amazônica na décima edição do Sesc Amazônia das Artes, projeto de promoção da circulação da produção cultural que acontece em dez estados e oportuniza o acesso aos bens culturais por meio do estímulo, difusão e intercâmbio de produtos artísticos-culturais, bem como valoriza a diversidade das linguagens e o autoconhecimento dos artistas amazônidas.

Na próxima quarta-feira (10), a Cia. Cangapé inicia a primeira etapa da tournéecom apresentação do espetáculo “Se deixar, ela Canta!” no Teatro do Sesc Palmas (TO) às 20h. Após a passagem pelo Tocantins, a companhia segue para São Luís (MA) e Rio Branco (AC), com apresentações marcadas para os dias 12 e 14, respectivamente. Nas próximas etapas a circulação alcançará Rondônia, Amazonas, Roraima, Piauí, Pará e Mato Grosso.

Com onze anos de atividades culturais no Amapá dignos de prêmios regionais e nacionais de reconhecimento artístico na cidade de Macapá, em especial nas áreas de grande vulnerabilidade social como o bairro do Araxá, a Cia. Cangapé aposta no espetáculo “Se deixar, ela canta!”. Proposta artística iniciada a partir de uma brincadeira, mas que se tornou pesquisa de trabalho para grupo, resultado de investigações sobre o teatro gestual e o cinema mudo.

No enredo, a trupe constrói a narrativa a partir da corporeidade e numa trama ambientada no universo clownesco com intervenções musicais do cancioneiro popular. A Palhaça Perualda vivida pela atriz Alice Araújo, desafia os parceiros de cena, o Palhaço Mulambo (Washington Silva) e Palhaço Chimbinha (Mauro Santos) e mas nesse show de talentos quem ganha é o público que tem diversão garantida.

Serviço:

10º Sesc Amazônia das Artes

Espetáculo: Se deixar, ela canta! (Cia. Cangapé – AP)

10/05 (Quarta-feira)

Local: Teatro do Sesc Palmas (TO)

Horário: 20h

12/05 (Sexta-feira)

Local: Teatro Alcione Nazareth (São Luís – MA)

Horário: 18h

14/05 (Domingo)

Local: Teatro Arena SESC (Rio Branco – AC)

Horário: 15h

Curtir isso: Curtir Carregando...