Telemedicina garante assistência básica de saúde em comunidades distantes do Amazonas

Por meio do atendimento pela internet, populações remotas estão recebendo diagnósticos e atenção básica de saúde.

Levar diagnóstico e atenção básica de saúde para comunidades do interior durante a pandemia é uma das ações da Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e Organizações Parcerias do Amazonas para o Enfrentamento do Coronavírus. Para isso, realizou, nesta semana, uma capacitação para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) com o tema “Guia de Recomendações para Atenção Primária à Saúde em Comunidades Ribeirinhas, Rurais e Aldeias Indígenas do Amazonas para a Doença Covid-19”.

A Aliança Covid Amazonas é coordenada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS), em parceria com 73 instituições e prefeituras. A capacitação utilizou uma importante ferramenta: o teleatendimento que disponibiliza de forma online orientação clínica, capacitação e apoio aos profissionais de saúde que atuam no interior.

A ação é realizada em parceria com o programa Telessaúde AM, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que disponibiliza a plataforma e profissionais para prestar assistência aos ACS em regiões remotas. Por meio desse canal de comunicação, os ACS recebem orientação para atuar de forma adequada na prevenção da doença e observação dos pacientes suspeitos com coronavírus.

“Os grandes avanços que estamos tendo na atenção básica de saúde nessas regiões remotas só aconteceram em virtude do sistema de telessaúde, com a capacitação dos agentes comunitários e indígenas. É uma estratégia extremamente promissora desenvolvida no âmbito da Aliança”, afirma o superintendente geral da FAS, Virgilio Viana.

Desde maio, os profissionais que atuam através da Aliança já atenderam mais de 180 casos suspeitos de coronavírus em comunidades ribeirinhas do Amazonas, dos quais 31 foram assistidos via telemedicina.

A gerente do Telessaúde AM, Waldeyde Magalhães, explica que a parceria com a FAS já é antiga e que passou por uma remodelação para suprir a nova realidade com o avanço do coronavírus na região.

“Com a questão da Covid-19, as demandas em saúde se intensificaram, o que nos levou a remodelar a forma como trabalhamos. Vimos que o atendimento via telemedicina seria ideal para esse momento de pandemia, especialmente para as comunidades mais distantes e isoladas. Nós ampliamos nossa atuação para as comunidades que já eram atendidas pela FAS e, assim, temos trabalhado para garantir mais assistência à população”, diz a gerente.

Mais internet, mais saúde

A Aliança Covid Amazonas levou o sistema de telessaúde para 12 pontos do Estado, abrangendo cinco Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), duas Reservas Extrativistas (Resex) e uma Área de Proteção Ambiental (APA). Em outra frente, a FAS e as Lojas Americanas também ampliaram a rede de internet, por meio do projeto de conectividade digital, para os núcleos de conservação e sustentabilidade (NCS) da FAS. Já são oito NCS’s com o serviço beneficiando quase mil pessoas no Amazonas. A instalação mais recente ocorreu na última semana, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma, no município de Novo Aripuanã.

Formação

Por meio da telemedicina, a Aliança Covid Amazonas está levando capacitação para que técnicos e agentes de saúde atuem na prevenção e observação dos sinais clínicos da Covid-19. Isso se dá por meio do ‘Guia de Recomendações para Atenção Primária à Saúde em Comunidades Ribeirinhas, Rurais e Aldeias Indígenas do Amazonas´.

O Guia é um documento com orientações para evitar o contágio da doença, como fazer o diagnóstico e parâmetros para a transferência de pacientes para a sede municipal mais próxima.

Além das informações técnicas, os ACS são orientados sobre o uso do oxímetro (aparelho que mede os níveis de oxigênio no sangue) como marcador de urgência e até emergência, em casos mais complicados da doença. A primeira formação virtual com o guia foi ministrada pelo médico Bernadino Albuquerque. A previsão é que mais formações ocorram envolvendo a participação de prefeituras e secretarias municipais do interior do Amazonas.

Sobre a Aliança

A “Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e Organizações Parceiras do Amazonas para o Enfrentamento do Coronavírus” está há três meses fazendo uma forte articulação em busca de recursos, financeiros e materiais, para atender as particularidades de cada região do Amazonas no combate à Covid-19. As doações podem ser feitas através do site fas-amazonas.org ou do e-mail [email protected].

