Carreta da Saúde da Prefeitura de Macapá realiza atendimento aos moradores da comunidade de Ilha Redonda

A Carreta da Saúde da Prefeitura de Macapá, que tem feito atendimento itinerante de pacientes sintomáticos respiratórios nos distritos do município, chegou à comunidade de Ilha de Redonda, na última segunda-feira, 22. Estão sendo feitas consultas médicas de avaliação, testes rápidos e dispensação de kits de medicamentos.

Nesta terça-feira, 23, a coordenadora do Comitê de Enfrentamento e Combate ao Coronavírus no município, Silvana Vedovelli, acompanhou os atendimentos. “A Carreta da Mulher foi transformada em Carreta de Atendimento aos casos de Covid-19 e está percorrendo nossos distritos. Nas localidades onde ela não pode chegar, o atendimento está sendo feito por meio de equipes itinerantes, que se deslocam até essas comunidades para atender a população”, destacou.

As pessoas que têm sintomas da doença podem procurar a carreta. Se necessário, serão testadas, medicadas e terão todas as orientações necessárias sobre os cuidados de prevenção. Em casos positivos, além da medicação, são orientadas em como proceder no seu isolamento durante o período do tratamento. Além dos atendimentos, está sendo feita a distribuição de máscaras aos pacientes.

Em dois dias de atendimento em Ilha de Redonda, mais de 200 procedimentos já foram realizados, entre consultas, receitas, distribuição de kits de medicamentos e testes rápidos. A carreta deve permanecer na comunidade até quarta-feira, 24.

Secretaria de Comunicação

Karla Marques

