Brigadistas poderão ser contratados para combater incêndios na Amazônia Legal

O PrevFogo, que é o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, poderá contratar brigadistas temporários para atuar em estados declarados em emergência ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente.

Uma portaria do Ibama, publicada nesta sexta-feira (23), no Diário Oficial da União, autoriza a contratação.

Poderão ser contratadas brigadas federais temporárias para municípios de 17 estados e para o Distrito Federal. Todos os estados que compõem a Amazônia Legal serão contemplados.

O número de profissionais selecionados varia de acordo com o município, mas as estruturas contarão com brigadistas chefes de brigada; chefes de esquadrão e brigadistas para prevenção e combate aos incêndios florestais.

De acordo com a portaria, o Prevfogo será responsável pela seleção, contratação, administração e gerenciamento das atividades das unidades.

