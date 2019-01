Obras em aeroporto de Macapá devem ser concluídas até agosto

A reforma no aeroporto de Macapá vai mais que dobrar a capacidade do terminal, que poderá receber até 5 milhões de passageiros por ano.

Cerca de 600 operários trabalham no novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre, que está com quase 90% das obras concluídas. A informação é da Infraero, administradora do terminal e responsável pelas obras, que devem custar R$ 160 milhões.

Os trabalhos serão entregues em duas etapas: a primeira é a construção do novo terminal de passageiros, o acesso viário e o estacionamento de veículos.

A segunda compreende a ampliação do pátio de aeronaves, com demolição do atual terminal de passageiros.



De acordo com a Infraero, após a conclusão dos trabalhos, a capacidade do novo aeroporto será de 5 milhões de passageiros por ano. Haverá ampliação dos 25 balcões de check-ins, salas de embarque e desembarque doméstico e internacional, mais de 40 áreas comerciais, e acessibilidade para pessoas com deficiência.

O Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre recebe atualmente 1.500 passageiros, entre embarques e desembarques; e 23 pousos e decolagens de aeronaves por dia.

