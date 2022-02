Matrícula nas creches iniciam hoje (7); tire suas dúvidas

Inicialmente serão ofertadas 473 vagas, com preenchimento de acordo com critérios sociais.

A Prefeitura de Macapá abre 473 vagas em turmas do maternal II, III, IV e no 1º período da pré-escola. As vagas estão distribuídas em nove unidades de ensino e as matrículas iniciam nesta segunda-feira (7). A matrícula leva em consideração critérios sociais e os pais e/ou responsáveis de crianças de 1 a 4 anos de idade podem concorrer a uma vaga.

ACESSE AQUI OS EDITAIS.

O processo de seleção possui as fases on-line e presencial e isso varia de acordo com o estabelecimento de ensino. A coordenação dos trabalhos de matrícula é feita pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Tire suas dúvidas

Unidades com vagas abertas

Ao todo nove unidades de ensino de ensino estão participando do certame para preenchimento de vagas em turmas do maternal e 1º período da pré-escola. As vagas estão disponíveis nas creches Raimunda Santana, no Renascer; Tio Markel dos Santos Leite, no Novo Horizonte; Wanderleia da Cruz; no Brasil Novo; Professora Patrícia Cordeiro Ferreira Chucre; no Marabaixo III; Ecocreche Tio João, no Complexo Macapá Criança; Sérgio da Costa Coutinho, no Zerão; Tia Chiquinha, no Novo Buritizal; Eliana Martins Azevedo, no Conjunto Macapaba e a Emei Ana Cristina Ramos Brito, no Perpétuo Socorro.

Como participar do processo

Na Creche Eliana Martins Azevedo, localizada no Conjunto Macapaba, o processo de solicitação de matrícula ocorrerá de forma presencial e os atendimentos começarão a partir das 8h da segunda-feira (7). Nas demais unidades, essa primeira etapa será realizada de modo virtual, através do link: https://bit.ly/matricula_semed.

Prazos do processo seletivo

Na Creche Eliana Azevedo, os atendimentos presenciais acontecerão entre os dias 7 e 11 de fevereiro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h. Já nas demais instituições de ensino, nas quais o procedimento será feito de forma online, a matrícula iniciará no dia 7 de fevereiro, às 8h e encerrará no dia 13, às 23h.

Entres os dias 16 e 18 de fevereiro a lista das crianças classificadas será divulgada e na da Creche Eliana Azevedo, uma lista será colada na frente da unidade. Neste local, a listagem ficará disponível de 16 a 17 de fevereiro. Após este período os recursos começarão a ser analisados pelas comissões de matrícula.

De 21 a 25 de fevereiro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, ocorrerá a fase de confirmação de matrícula e a partir do dia 28 a Semed divulgará a lista de crianças matriculadas. Paralelo a isso a secretária publicará o calendário letivo 2022, tem previsão de início em 7 de março.

Efetuar a solicitação de matrícula garante vaga?

Não necessariamente. A fase de solicitação de matrícula serve para inserir a criança no certame. De acordo com os critérios sociais serão atribuídas pontuações ao estudante e a próxima etapa será disponibilizada para as crianças classificadas. Por isso é importante que os pais e/ou responsáveis leiam com atenção todo o edital antes de efetuar a solicitação.

Por que são dois editais e como posso acessá-los?

Porque o processo da Creche Eliana Azevedo, no Macapaba, é diferente dos demais. Então foram publicados dois editais:

O primeiro trata sobre a matrícula em sete creches e uma Emei; VEJA EDITAL

Já o segundo é direcionado à matrícula na Creche Eliana Azevedo; VEJA EDITAL

Data de corte

Essa regra é estipulada pelo Ministério da Educação (MEC) e tem o objetivo de uniformizar o acesso à alfabetização na data certa, garantindo que todas as crianças tenham acesso à essa etapa da formação escolar. Para tanto, o MEC, por meio do Conselho Nacional de Educação (CNE), estabeleceu que a data de corte é 31 de março.

No caso deste processo de matrícula, é estabelecido o seguinte:

Maternal II: 1 ano completo até o dia 31 de março de 2022

Maternal III: 2 anos completos até o dia 31 de março de 2022

Maternal IV: 3 anos completos até o dia 31 de março de 2022

1º período da pré-escola: 4 anos completos até o dia 31 de março de 2022

Utilização de critérios sociais para a efetivação da matrícula

Os critérios sociais foram estabelecidos para atender crianças em situação de maior vulnerabilidade social. Suas pontuações e as questões que são levadas em consideração foram discutidas junto a associações de mulheres, comunidade escolar e o Ministério Público do Estado do Amapá (MP/AP).

Solicitação de vaga para famílias sem acesso a internet

De 07 a 11 de fevereiro, as unidades participantes do certame darão o suporte às famílias que não possuem acesso à internet. O atendimento ocorrerá das 8h às 11h30 e das 14h às 17h e o endereço de cada uma delas está disponível no edital.

Envio de dúvidas ou denúncias

Os editais de matrícula já possuem todas as informações relacionadas ao certame. A Semed orienta aos pais e/ou responsáveis que leiam atentamente os documentos. Nos casos que as dúvidas persistirem, é possível entrar em contato com a Divisão da Educação Infantil (Diei), no número (96) 98113-6723. O atendimento ocorrerá das 8h às 14h pelo aplicativo WhatsApp.

Já as denúncias podem ser enviadas à Ouvidoria, também pelo WhatsApp, pelo número (96) 98809-9732. A Ouvidoria realiza atendimento das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

Abertura de novas creches

Em 2021, o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, assinou a ordem de serviço para a construção de quatro novas creches. Essas unidades abrirão novas vagas nos bairros Amazonas, Fazendinha, Boné Azul e Universidade.

