Por que não pode pavimentar ruas em dias de chuva? Saiba como funcionam as obras durante o inverno

Serviços de terraplanagem necessitam de tempo ensolarado.

A execução de obras de mobilidade que envolvem pavimentação, dependem de um clima propício para que a obra seja entregue com qualidade. E por causa das particularidades do clima amazônico e a ocorrência das chuvas por um grande período de tempo, as etapas anteriores a aplicação de massa asfáltica, como a terraplanagem e drenagem necessitam tempo ensolarado para os serviços.

A terraplanagem é uma técnica da engenharia civil que tem o objetivo de deixar o terreno plano com a movimentação da terra. Esse serviço é executado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob), e é necessário em quase todas as obras estruturantes e principalmente, nas de pavimentação.

O secretário municipal de Obras, Cássio Cruz, explica que a construção e o nivelamento da base do terreno é uma etapa importante para o asfaltamento.

“O aterro laterítico, que é a base de pedra, precisa de umidade ótima, essa umidade não pode ser nem tão seca e nem tão úmida. Se o material estiver seco demais ou úmido demais não é possível fazer a compactação. O revestimento asfáltico é um pavimento flexível, ou seja, se a base não for bem executada e sofrer movimentação, o pavimento que não é rígido vai se movimentar também. E quando a base não é bem feita aparecem logo os buracos”, explica.

Por isso, em dias mais chuvosos, é inviável trabalhar com terraplenagem porque o material fica molhado, impedindo a conformação da base adequada.

“Outro fator importante é que o aterro não seca com meio dia de sol, normalmente é necessário um ou dois dias para secar, e isso atrasa o nosso cronograma de execução. Mesmo que se faça a abertura do trecho para secagem, o perigo de chover e encharcar novamente é alto”, detalha o secretário.

Ainda assim, a Prefeitura de Macapá tem buscado alternativas para que as obras de infraestrutura urbana não fiquem paralisadas por causa do inverno. Nas semanas em que as chuvas são constantes, a Semob vai avançando em etapas que não estão ligadas diretamente com a terraplanagem, como o serviço de limpeza da rede de drenagem profunda e das galerias.

Narah Pollyne

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

