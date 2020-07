Macapá tem mais de 10 mil pacientes recuperados da Covid-19

Macapá chegou nesta terça-feira, 15, a marca dos 10.126 pacientes recuperados da Covid-19, segundo dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde Municipal. Os pacientes já estão fora do período de transmissão da doença e cumpriram o prazo de 15 dias de isolamento domiciliar.

“Eu procurei atendimento na UBS e fui muito bem atendido da recepção, triagem até o médico e enfermeiros. Fui medicado com o protocolo e retornei para fazer o exame dias depois. Quero deixar meus parabéns pela simpatia, presteza e ótimo serviço da equipe”, disse o paciente Carlos Reis, que foi atendido na UBS do Marabaixo.

Atualmente, Macapá registra 14.087 pessoas diagnosticadas positivas para a Covid-19. Deste número, 10.126 já estão recuperadas. Os pacientes têm faixas etárias diversas de 0 até 115 anos, mas a média de idade é de 40 anos. Todos os recuperados seguiram a recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde de Macapá, e ficaram isolados em suas residências desde a data de início dos sintomas.

“Esses pacientes passaram pelas UBS’s do município, receberam medicação, foram acompanhados e receberam alta, conforme o protocolo. A equipe do Município fez o acompanhamento de todos os casos por telefone e como foi a evolução dos sintomas. Todos já receberam alta clínica e já podem voltar a ter contato com as pessoas da mesma residência”, explicou a coordenadora do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, Silvana Vedovelli.

Os casos recuperados são de pacientes que tiveram sintomas até 15 de junho, cumpriram os 15 dias de isolamento domiciliar, receberam o acompanhamento e já tiveram alta até quarta-feira. A Vigilância Epidemiológica orienta os pacientes e a sociedade macapaense a permanecer em casa, como medida de prevenção na disseminação do Coronavírus, e que se for sair de casa use máscara, álcool em gel e siga as recomendações de saúde.

“Eu tive todos os sintomas, fui medicado e estou curado. Cumpri todas as orientações médicas e já recebi alta. Hoje sinto apenas um cansaço ao fazer esforço físico, mas estou sendo acompanhado por médicos ainda”, disse o açougueiro Cleudo da Silva Cordeiro.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Cássia Lima

