Prefeitura disponibiliza castração de cães e gatos na capital

O procedimento será feito a partir do cadastro no pet no Censo Animal, disponível no site da instituição.

Desde setembro, a Prefeitura de Macapá disponibiliza o Censo Animal, iniciativa pela qual a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) pode traçar estratégias voltadas à prevenção de zoonoses na capital. As informações coletadas no censo permitem, também, que o órgão promova uma série de outras ações como a campanha de vacinação antirrábica e a castração de animais domésticos.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Nayma Picanço, destaca que a participação da população no censo é fundamental para que a Semsa desenvolva suas ações no município.

“Frequentemente disponibilizamos uma série de ferramentas para que o munícipe tenha acesso aos serviços de Saúde. Parte destas iniciativas estão em ambiente online, como o Censo Animal, o que gera comodidade e rapidez a todos”, explica.

De acordo com a coordenadora, a castração é um dos serviços mais procurados em Macapá. Os primeiros procedimentos foram feitos em novembro de 2021 e contemplou a população de cães e gatos da Fazendinha, Chefe Clodoaldo e Vale Verde, bairros da área de entorno de onde o castramóvel está instalado.

Capacidade

Mensalmente o castramóvel tem a capacidade de fazer a castração de 400 pets. O procedimento é distribuído de acordo com a espécie e sexo. Dessa forma, todo mês poderão ser submetidos a cirurgia 100 gatos, 100 gatas, 100 cachorros e 100 cadelas.

“Assim que usuário tiver seu animal liberado para castração, a Semsa cuidará de todos os procedimentos, como consultas e exames pré-operatórios. Se o animal estiver bem de saúde, a equipe marcará o dia e a hora da castração e, também, informará ao tutor os cuidados necessários”, completa Nayma Picanço.

Cadastro no Censo Animal

O cadastro dos pets no Censo Animal é feito na parte de Acesso Rápido do site da Prefeitura de Macapá, disponível no endereço macapa.ap.gov.br. Entre a documentação necessária, o usuário deve ter em mãos o CPF e o Cartão Nacional de Saúde (CNS), que é emitido no site do Ministério da Saúde.

Ewerton França

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...