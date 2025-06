Fórum Números e Cores fortalece identidade criativa de artesãos no Amapá

Evento realizado pelo Sebrae e SETE/GEA foca na valorização da produção artesanal com metodologias práticas e sustentáveis

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), por meio do Projeto Tecendo Arte e em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), iniciou, nesta terça-feira (24), o Fórum Números e Cores. A programação aconteceu na sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, com o objetivo de fortalecer a identidade criativa dos artesãos locais e valorizar as raízes culturais do estado.

A diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras, destacou que o artesanato amapaense vem conquistando cada vez mais espaço no mercado. “Nosso artesanato tem identidade e história. Essa iniciativa é fundamental para que os artesãos desenvolvam suas técnicas e capacidade de contar histórias através das peças que produzem”, afirmou a diretora Suelem Amoras.

Inscrições

As inscrições para participar são gratuitas e podem ser realizadas até domingo (29), de forma online pelo link: https://lp.institutoriomoda-abpmoda.com.br/criacao-e-gestao-circular-em-artesanato.

O secretário adjunto de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, Ezequias Costa, reforçou a importância da parceria entre as instituições para ampliar as oportunidades de capacitação. “Nós podemos ter um catálogo de artesanatos no Amapá e essas iniciativas trazem mais visibilidade para os artesãos empreendedores”, disse o secretário de estado, Ezequias Costa.

Na abertura da programação, a jornada foi conduzida de forma virtual pelo consultor e designer Roberto Meireles, especialista na valorização da produção artesanal por meio de curadorias, coleções autorais e projetos de design sustentável. Meireles é responsável pela ABPModa, empresa referência na área.

“Há sempre uma técnica nova que o artesão pode aprender. Nosso papel é contribuir para que ele desenvolva um olhar mais estratégico sobre a própria produção, valorizando a sua identidade local”, destacou o consultor Roberto Meireles.

O Fórum Números e Cores será realizado em três fases híbridas, com encontros entre junho e agosto. A abordagem adota a metodologia “Aprender Fazendo”, com dinâmicas, construção de arquétipos e atividades práticas voltadas para a criação de coleções artesanais originais.

Programação

Fase 1 – Fórum Números e Cores

Data: 24.6.2025 – Terça-feira

Horário: 9h às 16h

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Atividades: Credenciamento, abertura e contextualização da jornada; dinâmicas sobre processo criativo, identidade, inovação e planejamento; exposição das próximas etapas e tutorial de inscrição no processo seletivo; atendimento da SETE para emissão da Carteira Nacional do Artesão (12h às 16h).

Fase 2 – Consultorias em Oficinas Criativas

Data: 8.7.2025 a 11.7.2025 – Terça-feira à Sexta-feira

Horário: 13h às 16h

Local: Sede do Sebrae – Sala 02, Educação Empreendedora

Temas abordados: Identidade criativa e DNA do artesão; pesquisa e território como ponto de partida e desenvolvimento de coleção artesanal.

Mentorias Coletivas e Consultorias

Data: 6.8.2025 e 7.8.2025 – Sábado e Domingo

Horário: 13h às 16h

Local: Sede do Sebrae – Sala 03, Educação Empreendedora

Temas abordados: Apresentação de objetos produzidos; economia circular e estratégias de mercado; interpretação visual e mural de ideias e comunicação e posicionamento no mercado artesanal.

Serviço:

Sebrae no Amapá

