Projeto do MP-AP muda a vida de jovens em Santana: 262 concluem cursos profissionalizantes com apoio de parceiros

Mais que uma cerimônia de formatura, a solenidade realizada na manhã desta terça-feira (24), no auditório do Sesi/Senai de Santana, foi uma celebração de sonhos, superações e novos começos. O evento marcou a conclusão de cursos profissionalizantes por 262 concluintes, promovidos pela 8ª edição do Projeto de Profissionalização de Jovens — uma iniciativa do Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Infância e Juventude de Santana, em parceria com o Lar Betânia, Companhia Docas de Santana, Prefeitura de Santana e outras instituições.

Desde sua criação, em 2016, o projeto já qualificou mais de 6 mil jovens, oferecendo uma porta de entrada concreta para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo. Nesta edição, foram ofertados cursos nas áreas de auxiliar administrativo; cabeleireiro; corte e costura; informática; manicure e spa dos pés; maquiagem; massoterapia; e operador de supermercado. A cerimônia reuniu autoridades, familiares e formandos, e foi marcada por emoção, gratidão e esperança.

O procurador-geral de Justiça do MP-AP, Alexandre Monteiro, fez a abertura da solenidade, enfatizou a importância do projeto para a cidadania e destacou o impacto social da iniciativa: “Iniciativas como essa fazem toda a diferença. Hoje, ao receberem seus certificados, muitas portas se abrirão. Desejamos que persistam, que insistam. O Ministério Público continuará junto nessa missão porque acreditamos que, por meio da educação, podemos mudar realidades”.

Na entrega dos certificados, os rostos dos concluintes expressavam sentimento de conquista. A oradora da turma, Andréa Nogueira Furtado, traduziu o sentimento coletivo: “Hoje comemoramos, não apenas o fim de um ciclo, mas o início de uma jornada repleta de desafios e oportunidades. Parabéns aos formandos e muito obrigada ao Instituto Lar Betânia, ao Ministério Público do Amapá e à Companhia Docas de Santana por acreditarem nessa causa”.

O promotor de justiça de Defesa da Infância e Juventude de Santana, Miguel Angel Ferreira, coordenador do projeto, reforçou que a proposta vai além da capacitação técnica: “Não se trata apenas de formar para o trabalho. Trata-se de formar para a vida, dar aos jovens autoestima, dignidade e a possibilidade real de sonhar com um futuro melhor. Cada certificado entregue aqui representa uma chance de transformação social”. Também promotora de justiça da Infância e Juventude de Santana, Fábia Regina Martins reforçou o objetivo do projeto: “Queremos que todos acessem o mercado de trabalho e mudem os seus destinos”.

A diretora do Lar Betânia, a irmã Hermelinda Maria Bui, agradeceu aos parceiros e destacou a importância da coletividade. “O conjunto de esforços possibilitou a geração de novas perspectivas que podem transformar vidas. Em breve, muitos deles estarão inseridos no mercado de trabalho ou empreendendo com as ferramentas que adquiriram aqui. Também agradecemos aos nossos instrutores que demonstraram grande compromisso com a formação de nossos alunos. Isso aqui só é possível porque instituições públicas, privadas e entidades estão de mãos dadas por um bem maior”.

Representando a Companhia Docas de Santana, o diretor operacional, Edilson Barros, reafirmou o compromisso com a juventude.”Sabemos que há muitos jovens querendo trabalhar, mas que não têm formação. Nosso objetivo é justamente esse: apoiar iniciativas que abram caminhos. Já atuamos com cursos de idiomas, computação e esporte. Agora, com o MP e o Lar Betânia, seguimos nesse esforço de dar oportunidade para quem precisa”.

A manhã também foi marcada por depoimentos inspiradores de ex-alunas, como as irmãs Janaína Priscila e Driely Vanessa, hoje sócias de um estúdio de beleza em Macapá. Janaína compartilhou: “Há 16 anos, sentei na mesma cadeira que vocês. Fiz o curso de auxiliar de cabeleireira, agarrei a oportunidade e hoje sou profissional, empreendedora e tenho meu próprio negócio. Tudo começou com uma chance como essa”.

Ao final da cerimônia, os formandos participaram de um momento de confraternização. Muitos deles agora se sentem preparados para buscar o primeiro emprego ou iniciar um pequeno negócio, munidos de qualificação, autoestima e esperança. Mais do que ensinar um ofício, o “Projeto de Profissionalização de Jovens” do MP-AP tem plantado, em cada participante, a certeza de que é possível transformar sua realidade com apoio, oportunidade e dedicação.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Rita Torrinha

Gerente de Comunicação: Gilvana Santos

Curtir isso: Curtir Carregando...