Inscrições para o 2º Prêmio Candango de Literatura vão até 25 de junho

A poucos dias do encerramento das inscrições, o 2º Prêmio Candango de Literatura reafirma sua vocação como uma das mais relevantes premiações do setor literário no país, com crescente projeção internacional. Além de já contar com inscrições provenientes de países onde o português é idioma oficial, como Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal e Porto Príncipe, o prêmio é aberto a participantes de qualquer parte do mundo. Podem concorrer obras escritas em língua portuguesa, independentemente do local de origem ou residência dos autores. O edital contempla sete categorias e distribui R$ 195 mil em prêmios, com inscrições gratuitas até o dia 25 de junho.

Criado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), o Prêmio Candango valoriza a diversidade da produção em língua portuguesa, reconhecendo desde obras publicadas em romance, contos e poesia até projetos gráficos e ações pedagógicas voltadas à leitura. A premiação conta, ainda, com apoios importantes, como o do Instituto Camões e de países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

De acordo com o subsecretário de Patrimônio Cultural da Secec-DF, Felipe Ramón, o 2º Prêmio Candango de Literatura é uma celebração da nossa língua em toda a sua riqueza e diversidade. “Ver autores e agentes de leitura de diferentes localidades se unindo em torno da literatura em português mostra a força cultural que nos conecta e projeta Brasília como um polo de referência literária internacional“, destaca.

Com coordenação do Instituto Casa de Autores e curadoria do escritor João Anzanello Carrascoza, considerado um dos maiores contistas contemporâneos do Brasil, a iniciativa amplia seu alcance a cada edição, promovendo a literatura como instrumento de aproximação entre povos e culturas. “É um prémio que já demonstrou, em sua edição inaugural, ser capaz de motivar a participação de centenas de autores, e, assim, reconhecer a qualidade de obras vigorosas e revelar novas vozes“, afirma o curador.

Nesta segunda edição, além de reunir inscrições de vários países da Comunidade dos Países de Língua portuguesa, a premiação recebeu inscrições de diversos estados brasileiros.

Após o encerramento das inscrições, a próxima fase do prêmio será a análise técnica das obras por um júri especializado. Serão selecionados dez finalistas em cada uma das sete categorias, com divulgação dos resultados prevista para setembro. Os vencedores serão conhecidos na cerimônia oficial, marcada para o dia 31 de outubro, na Sala Martins Pena, do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília. “Estamos chegando a uma das fases mais importantes do prêmio: a leitura atenta e criteriosa das obras. É quando a literatura realmente se impõe, pela qualidade da escrita, pela originalidade das propostas, pela força dos projetos. É um desafio imenso, mas também um privilégio poder acompanhar de perto esse processo de reconhecimento e valorização de tantos talentos que escrevem, editam e promovem o livro em língua portuguesa”, declarao coordenador-geral da premiação, escritor e jornalistaMaurício Melo Junior.

O prêmio está dividido em três eixos principais — literário, editorial e pedagógico — totalizando sete categorias:

Obras literárias publicadas em 2024:

Melhor Romance – R$ 35 mil

Melhor Livro de Contos – R$ 35 mil

Melhor Livro de Poesia – R$ 35 mil

Prémio Brasília (autores nascidos ou residentes no DF) – R$ 35 mil

Projetos editoriais:

Melhor Capa – R$ 20 mil

Melhor Projeto Gráfico – R$ 20 mil

Iniciativas de incentivo à leitura:

Melhor Projeto em andamento há no mínimo dois anos – R$ 15 mil

Quem pode participar

Podem se inscrever autores de livros de romance, contos ou poesia publicados em língua portuguesa e com ISBN válido emitido em 2024. As publicações devem ser impressas e originais. Também podem concorrer profissionais de design e editoras responsáveis por capas e projetos gráficos, bem como iniciativas de incentivo à leitura com, pelo menos, dois anos de atuação comprovada.

A categoria “Prêmio Brasília” é exclusiva para autores nascidos ou residentes no DF desde 2023. Já o prêmio de incentivo à leitura aceita inscrições de pessoas físicas ou jurídicas com atuação comprovada na área.

Inscrição e documentação

A inscrição deve ser feita pelo site do prémio, mediante envio de arquivos em PDF contendo o documento de identidade, cópia da obra, declarações obrigatórias e, no caso de projetos pedagógicos, portfólio detalhado. A seleção será conduzida por um corpo técnico de 45 profissionais da literatura — 30 na primeira etapa e 15 na etapa final. Os nomes dos jurados serão divulgados após a premiação.

Como contrapartida, os vencedores das categorias literárias e editoriais deverão doar 20 exemplares das obras premiadas para bibliotecas públicas do DF. Já os vencedores do eixo pedagógico oferecerão uma formação online de, no mínimo, quatro horas.

2º Prêmio Candango de Literatura

Inscrições: até 25 de junho de 2025

Premiação total: R$ 195 mil

Categorias: Romance, Contos, Poesia, Prêmio Brasília, Capa, Projeto Gráfico e Incentivo à Leitura

Premiação: 31 de outubro, Sala Martins Pena – Teatro Nacional Cláudio Santoro

Regulamento e inscrições: www.premiocandangodeliteratura.com.br

