Prefeitura disponibiliza várias formas de emitir carnê do IPTU e Alvará de Funcionamento

Além do site da Prefeitura, o usuário pode fazer a emissão dos documentos em seis pontos fixos.Como forma de facilitar o acesso do contribuinte, a Prefeitura de Macapá disponibiliza várias formas de fazer a emissão do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Alvará de Funcionamento. A iniciativa da Secretaria Municipal de Finanças (Semfi) visa a redução de custos e o reforço da segurança do munícipe.

“Em 2022 não teremos o envio dos carnês do IPTU. Todo o procedimento será feito on-line, no site da prefeitura. Além disso, estamos disponibilizando seis pontos fixos para o atendimento daquele contribuinte que precisar de suporte”, diz o secretário municipal de Finanças, Mário Rocha Neto.

Um dos pontos para emissão do carnê é a Central de Atendimento ao Contribuinte, que fica na Rua Jovino Dinoá, 488, no Trem. Outro ponto fixo disponibilizado é a recém inaugurada Sala do Empreendedor, localizada na avenida Iracema Carvão Nunes, 267, bairro Central. Os dois locais atendem esta demanda das 8h às 14h.

A Prefeitura de Macapá também oferta o serviço nas quatro unidades do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão – Siac Superfácil. No Centro, ele está localizado na rua Cândido Mendes, 448. Para os moradores da zona sul da cidade, os serviços podem ser acessados na unidade do Novo Buritizal, localizado na Rua Claudomiro de Moraes, s/n. Já a população da zona norte pode ir até a unidade do bairro São Lázaro, que fica na rua da Liberdade, 335. Além desses pontos, existe a unidade Beirol, que fica na rua Jovino Dinoá, s/n.

Os atendimentos no Superfácil acontecem de forma presencial, mas para isso é necessário fazer o agendamento no site do órgão, disponível no endereço superfacil.portal.ap.gov.br.

O usuário tem ainda a possibilidade de fazer a emissão dos documentos diretamente no site da Prefeitura de Macapá, disponível em macapa.ap.gov.br. Ao acessar o endereço eletrônico, o contribuinte deve buscar na parte de acesso rápido IPTU e Alvará Carnê.

Ewerton FrançaSecretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...